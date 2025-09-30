پیش بینی وضعیت آب و هوای استان هرمزگان در روز سه شنبه ۸ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعات صبح مه صبحگاهی ، در طول روز غبار محلی گاهی با کاهش میدان دید مورد انتظار است.

با توجه به ملایم بودن سرعت باد در ساعات صبحگاهی ،کاهش موقتی دید افقی در پاره ای نقاط استان پیش بینی می شود.

آسمان استان صاف تا کمی ابری ، به تدریج از سواحل دریای عمان با افزایش ابرناکی همراه خواهد بود.

شرایط دریا در ساعات صبح تا ظهر در محدوده سواحل استان مساعد و از ساعات بعدازظهر در جزایر خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با افزایش سرعت باد پیش بینی می شود.

در ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید شمال غربی در جزایر غربی استان ( به ویژه غرب جزیره لاوان ) سبب مواج شدن خلیج فارس و مناطق فراساحل جزایر غربی استان خواهد شد.

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز خلیج فارس و جزایر غربی استان نسبتا مواج خواهد بود، توصیه می شود طی این مدت از تردد شناورهای سبک در ساعات بعد از ظهر و شب در جزایر کیش و لاوان خودداری شود و تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورهای مسافربری در جزایر غربی و کشتی های تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان صورت پذیرد.