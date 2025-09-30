بیژن نوباوه در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فشارهای سیاسی و اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: تحریمهای گستردهای که طی سالهای اخیر علیه کشور اعمال شدهاند، نتوانستهاند به اهداف خود برسند و امروز دشمنان با جنگ روایتها و تبلیغات روانی به دنبال ضربهزدن به جمهوری اسلامی هستند.
وی با اشاره به تجربه چهلوهفت مورد محدودیت اولیه و افزایش آن به بیش از ۸۰۰ مورد در سالهای اخیر، افزود: بیش از ۷۰۰ نهاد ایرانی تحت تحریم قرار گرفتهاند، اما این فشارها برای ملت ایران تازگی ندارد و ما با مدیریت صحنه داخلی، انسجام اقتصادی و آرامشبخشی به جامعه، توانستهایم از این مرحله نیز عبور کنیم.
نوباوه با یادآوری دوران دفاع مقدس گفت: در زمان جنگ، حتی یک دلار در خزانه کشور نبود، اما با حضور مردم، جنگ را با موفقیت پشت سر گذاشتیم. امروز نیز با تولید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم، در تأمین نیازهای کشور موفق هستیم.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه در نظام آفرینش ضعیف پامال است، تأکید کرد: ما باید قوی باشیم. هنوز هیچ کشوری جرئت نکرده حتی یک گلوله به سمت رژیم صهیونیستی پرتاب کند، چون آنها در حوزه قدرت نظامی قوی هستند و جمهوری اسلامی نیز باید در همه عرصهها به قدرت برسد.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین به نقش مجلس در حمایت از حوزه فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه، بودجه تولیدات سینمایی افزایش یافته، تولید فیلم و سریال دو برابر شده و بودجه انیمیشن سه برابر شده است.
وی در پایان یادآور شد: این اقدامات پس از انقلاب بیسابقه بوده و نشاندهنده نگاه ویژه به بخش فرهنگ و هنر است.
