سردار خرمدل: تکیه بر جوانان نتایج درخشانی در پی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل دوشنبه شب در مراسم اولین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله و بزرگداشت فرماندهان اقتدار ایران در مصلی شهدای محراب بندر دیر با گرامیداست هفته دفاع مقدس اظهار کرد: رژیم منحوس اسرائیل در جنگی که بر ما تحمیل کرد، با وجود سال‌ها برنامه ریزی شکست خورد و به هدفش نرسید.

وی افزود: هدف دشمن نابودی برنامه موشکی و هسته ای و ساقط کردن نظام با به خیابان کشاندن مردم و تکه تکه کردن کشور بود اما به هیچ کدام از اهدافش نرسید.

خرمدل با بیان اینکه توان موشکی ما موجب شکست دشمن شد، عنوان کرد: تأسیسات هسته ای ما اگرچه آسیب هایی دید اما از بین نرفته و قطعا برقرار است.

وی با بیان اینکه اقتدار ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه باعث شد تا امروز دشمنان و دوستان ما حساب دیگری روی ما باز کنند گفت: شکست مضاعف دشمن این بود که نیروهای نظامی و هوافضای ما با موشک باران شهرهای اسراییل‌ آنها را ذله کردند.

فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر ابراز کرد: سربازان ایران اسلامی ظرف ۱۲ روز کاری کردند که دشمن درخواست آتش بس کرد و یک پیروزی مضاعف نصیب جمهوری اسلامی شد و این جای شکر دارد.

وی مهمترین ویژگی برجسته دفاع مقدس را اعتقادی و معنوی برشمرد و عنوان کرد: ما در هشت سال دفاع مقدس اگرچه برای دفاع از خاک کشور رفتیم اما بُعد معنوی رزمندگان و جهاد در راه خدا مشخصه اصلی این جنگ بود.

خرمدل تبعیت از امام حسین(ع) و الگوگیری از عاشورا را شاخصه اصلی دفاع مقدس دانست و افزود: وصیت نامه هیچ شهیدی نیست که نامی از امام خمینی(ع) و امام حسین(ع) در آن نباشد. امروز هم این معنویت و اعتقاد به ائمه و نصرت الهی باید در اعماق جان ما لانه کند.

خرمدل با اشاره به نقش رهبری در جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد: رهبر انقلاب مقابل دشمن ایستاد و جنگ را فرماندهی کرد. هیچ کجای جهان سراع ندارید ظرف چند ساعت فرماندهان عالی رتبه یک کشور با این سرعت جایگزین شوند.

وی با تاکید بر اینکه امروز هم مانند دوران دفاع مقدس باید گوش به فرمان رهبر و ولی مان باشیم خاطرنشان کرد: جنگ هشت ساله ما یک جنگ کلاسیک نبود این دفاع مقدس مردمی بود و مردم در ابعاد مختلف تعیین کننده بودند و سلاح به دست گرفته و در خط مقدم و پشت جبهه پشتیبانی کردند.

وی یادآور شد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز مردم محور اصلی بودند. همه برنامه‌ریزی دشمن به خیابان کشاندن مردم بود اما ملت ما با دشمن همراهی نکردند و موقعی که فهمیدند دشمنی پلید جلویشان است، انسجام پیدا کردند و نشان دادند از مردم زمان رسول الله بهتر هستند.

خرمدل اضافه کرد: مردم ما بهترین هستند چون هر موقع نظام و انقلاب و امام ما فرمانی می دهد مردم در صحنه حاضر هستند. انسجامی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر به وجود اما بی نظیر و برای دشمن شگفت انگیز بود.

دشمنان اعتقادی به مذاکره ندارد

وی با تاکید بر حفظ این انسجام گفت: دشمنان ما آمریکا و اسراییل هستند و الان زمان اینکه چه کسی در برجام مقصر بوده است، نیست. نقد لازم است اما انسجام و وحدت الزام می کند که جهت فلش ما به سمت آمریکا و اسراییل باشد و همان طور که امام فرمود هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید.

وی خودباوری و خلاقیت را ویژگی دیگر دفاع مقدس دانست و گفت: ما در جنگ واقعا تنها بودیم و هیچ کشوری به ما سلاح و تجهیزات نمی داد، الان هم هرچیزی داریم از داشته های خودمان است و موشک ها و پهپادها را توسط جوانان و با خلاقیت خودمان ساختیم.

فرمانده سپاه استان بوشهر تاکید کرد: نباید ناوهای هواپیمابر و هواپیماهای اف ۳۵ دشمن در دل ما رعب و وحشت ایجاد کند. ارتش آمریکا تجهیزات محور است اما ما خدا و ائمه را داریم. خالق خلاقیت ها و ابتکارات دفاع مقدس جوانانی بودند که در هیچ دانشگاه نظامی درس نخوانده بودند اما به اذن خدا این خلاقیت ها شکل گرفت و امروز هم نیاز به این خلاقیت ها و نسل جوان داریم.

وی با تاکید بر اینکه نباید در تریبون ها نسل جوان را تخریب کنیم، اینها انقلاب و امام را دوست دارند و پای انقلاب هستند تصریح کرد: اسنپ بک تحریم های سازمان ملل است و کارکرد روانی دارد و می‌خواهد رعب و وحشت در دل مردم ایجاد کند تا ما را پیشاپیش تسلیم کنند در حالی که هر تحریمی آمریکا و ایادی او می توانستند علیه ایران اعمال کردند و برگشت به اسنپ بک بیشتر جنبه خوراک روانی دارد.

فرمانده سپاه استان بوشهر خواستار بصیرت و پیروی از رهبری شد و عنوان کرد: نتانیاهوی ملعون مردم غزه را به خاک و خون کشیده و سینه شان پر از نفرت و کینه است و هرجا دستشان رسیده نکبت و بدبختی ایجاد کرده اند. امروز اسراییل در غزه و یمن و کرانه باختری شکست خورده است و اینها زمینه سقوطش را فراهم خواهد کرد و این وعده خدا است.

وی با بیان اینکه دشمنان اعتقادی به مذاکره ندارد و در مذاکره دستور می‌دهد و دنیا را ملک خود و سایر کشورها را رعیت خود می دانند گفت: ما در برجام تعهدات خود را انجام دادیم اما تحریم ها را برنداشتند. آمریکایی ها دروغ گفتند و قرارداد را پاره کردند.

مذاکره با آمریکا ناجی ما نیست

خرمدل با بیان اینکه ما باید در ابعاد مختلف قدرت تولید کنیم و این مسیر را طی می‌کنیم گفت: آمریکا و مذاکره با آمریکا ناجی ما نیست. انگلیسی ها هم ناجی ما نیستند. اینها با ایران و تمدن ایران مخالفند.

وی افزود: انگلیس خبیث در طول تاریخ چهار بار به ایران و بوشهر حمله کرده است. باعث و بانی هر فتنه ای در منطقه اینها هستند و نباید به آنها اعتماد کنیم بلکه اعتماد ما باید به رهبرمان باشد.

خرمدل افزود: اگر منسجم باشیم و به دانشمندان و جوانان خود اعتماد کنیم، همانطوری که در عرصه نظامی با وجود تحریم به این حد از شکوه و عظمت در دریا و هوا و مجموعه های دیگر رسیده ایم، در صنعت خودرو و اقتصاد و .... هم می توانیم تحول ایجاد کنیم. اگر به جوانان تکیه کرده و در این راه هزینه کنیم قطعا در عرصه های مختلف این قدرت را به دست خواهیم آورد.

وی با تقدیر از حماسه آفرینی مردم شهرستان دیر در هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد: شما مردم موجب فخر و مباهات هستید. حضور شما نمایش و تظاهر علیه دشمن است. آمده اید که با امام و ولایت بیعت مجدد کنید.

خرمدل تاکید کرد: سربازان شما در همه نیروهای مسلح آماده با امام و خدای خود عهد بسته اند از مردم و نظام و دین محافظت کنند و مطمئن باشید اسرائیل نابود و پرچم اسلام در مسجد الاقصی به اهتزاز در خواهد آمد.