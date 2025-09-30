به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در جمع بندی پایان سفر خود به نیویورک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته کاملاً فشرده‌ای در نیویورک داشتیم و فعالیت‌های مختلفی صورت گرفت. قسمتی از آن مربوط به بحث اسنپ بک می‌شود ولی ما در عین حال از فرصت حضور در مجمع عمومی همیشه برای پیشبرد روابط دو جانبه با کشورهای دیگر، حضور در مجامع بین‌المللی، جلسات مختلف در سازمان ملل و غیر سازمان ملل استفاده کرده‌ایم.

وی افزود: من با وزرای خارجه بیش از ۳۱ کشور ملاقات دوجانبه داشتم. هم بحث‌های هسته‌ای مطرح بود، هم مواضع کشور بیان شد و هم روابط دوجانبه با آن کشورها مرور شد و تصمیماتی درباره همکاری‌های اقتصادی و برگزاری کمیسیون مشترک و هر کشور به تناسب خودش گرفتیم.

عراقچی بیان کرد: در مجامع مختلف شرکت کردم، بحث توسعه جهانی که به ابتکار چین برگزار شد و اجلاس بسیار مهمی بود. بحث بزرگداشت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) که به ابتکار ما در سازمان همکاری اسلامی مطرح و تصویب و قرار شد در نیویورک برگزار شود که در آن جلسه شرکت کردم.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بیان کرد: در یک اجلاس چهارجانبه درباره افغانستان که بین ایران، روسیه، چین و پاکستان برگزار شد، شرکت کردم که اهمیت خود را خارج از چارچوب سازمان ملل داشت.

وی با بیان اینکه دیداری با دبیرکل سازمان ملل داشتم که به نوعی آخرین مواضع در بحث اسنپ بک مطرح شد، ادامه داد: در بحث اسنپ بک آنچه اتفاق افتاد، ما با یک تلاش برای امتیازگیری از جمهوری اسلامی ایران مواجه شدیم؛ امتیازات کاملاً غیرمعقول و ناشدنی. در مقابل، ما هم پیشنهادات کاملاً معقول خود را که به اعتراف اروپایی‌ها هم کاملاً معقول بود، ارائه کردیم.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: در طول یک هفته، ملاقات‌های متعددی بین ما و سه کشور اروپایی، دبیرکل سازمان ملل و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شد. تلاش بر این شد یک مصالحه‌ای بین پیشنهادات دو طرف انجام شود که با زیاده خواهی مفرطی که آمریکایی‌ها داشتند و همراهی که کشورهای اروپایی انجام دادند، نتوانستیم به یک مصالحه برسیم. چرا؟ چون ما اینجا هستیم که از حقوق و منافع مردم ایران دفاع کنیم و قطعاً هیچ توافقی که متضمن منافع ایران نباشد از طرف ما، قابل پذیرش نیست.

هر اقدامی را که لازم باشد برای حفاظت از منافع ایران انجام می دهیم

عراقچی خاطرنشان کرد: مجموع فعالیت‌ها نشان داد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا آخرین لحظه، هر اقدامی را که لازم باشد برای حفاظت از منافع ایران انجام می‌دهد. با آمریکایی‌ها هم با واسطه هم بی واسطه، پیام‌هایی رد و بدل شد. در نهایت ما از این جهت آسوده خاطر هستیم که آنچه که لازم بود انجام دهیم، انجام دادیم و مسلم و مسجل شد، تعبیری که رهبر معظم انقلاب فرمودند، یک بار دیگر که مذاکره با آمریکایی‌ها یک بن بست محض است واقعاً در این حرکت هم نشان داده شد.

وی تصریح کرد: خیال می‌کردند هیولایی که از اسنپ بک ساخته‌اند، آنقدر ما را می‌ترساند که حاضر هستیم هر امتیازی را بدهیم. قطعاً اینطور نیست. مردم خواهند دید که در بحث اقتصادی، تحریم‌های بیشتری از آنچه که قبلاً توسط آمریکا وضع شده است، اعمال نخواهد شد. یکسری لیست‌ها دوباره اضافه و کم می‌شود که تاثیر فوق العاده‌ای ندارد ولی تاثیرات سیاسی و بعضاً راهبردی به جای خودش هست که باید با آنها هم مقابله کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: امروز من با دبیرکل سازمان ملل در خصوص اقداماتی که دبیرخانه سازمان ملل باید انجام دهد و بعضی از اینها را شروع کرده است، صحبت کردم. ما از الان به بعد، چالش حقوقی در شورای امنیت و سازمان ملل داریم. روسیه و چین مواضع مشابه ما دارند و اینکه کاری که صورت گرفته غیرقانونی است و مبنای حقوقی و قانونی ندارد و نباید به آن اعتبار داده شود.

وی افزود: ما با شرایط جدیدی هم در شورای امنیت، هم سازمان ملل و هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مواجه هستیم. از نظر ما در شورای امنیت اجماع لازم برای اینکه تصمیم اسنپ بک گرفته شود، وجود نداشت. روسیه و چین هم معتقدند وجود نداشت.

عراقچی در آخر گفت: حالا این مسائل باید در شورای عالی امنیت ملی و کمیته هسته‌ای این شورا بحث و بررسی شود و ما با توجه به مجموعه شرایط، آنچه که منفعت کشور اقتضا کند، اجرا خواهیم کرد و مطمئن هستم تصمیمات درست و حساب شده‌ای در شورای عالی امنیت ملی گرفته خواهد شد.