به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، مراسم رونمایی و نمایش بسته فیلم‌های مستند «زن، دوربین، نگاه» شامل سه مستند کوتاه به نام‌های «سپندار: کوه مقدس» به کارگردانی نیما قلی‌زادگان و سمیه مطلبی، «مریم» به کارگردانی الناز ژاله چین و «فم فوتبال» به کارگردانی شقایق آسیایی شامگاه دوشنبه ۷ مهر با حضور سازندگان این آثار، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» و با همکاری پلتفرم هاشور در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

در ابتدای این مراسم الناز ژاله چین پس از خیرمقدم به مخاطبان گفت: «مریم» زنی است که با یک‌سری چالش‌ها در جامعه مواجه است که من تلاش کردم آن را به تصویر بکشم.

سمیه مطلبی نیز پس از تبریک به مناسبت جشن مهرگان و با اشاره به موضع فیلمش که درباره کوه دماوند و «شاهنامه» است، بیان کرد: من و عوامل این اثر بسیار خرسندیم که در این روز بزرگ، اکران این فیلم را برگزار می‌شود. دماوند برای همه ما همان‌طور که در این مستند می‌بینید یک داستان ویژه و حسی غریب و آمیخته با شیرینی خاص به همراه دارد؛ دماوند همچون میخی است که بر زمین کوبیده شده و گویی گوشه‌ای از این زمین را محکم نگاه‌داشته و همه ما دوستش داریم.

وی ادامه داد: اسطوره‌های «شاهنامه» نیز جایگاه ویژه خود را دارند و رابطه آنها با قله دماوند را ما به تصویر کشیده‌ایم و تا حدودی درباره آن توضیح داده‌ایم. همچنین در این فیلم به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اقوام مختلف در سالیان بسیار دور در ایران اشاره شده است.

شقایق آسیایی با اشاره به موضوع فیلم «فم فوتبال» که به تاریخ فوتبال زنان در ایران اشاره دارد، عنوان کرد: این فیلم به تاریخ فوتبال زنان ایران، در دوره پیش‌وپس از انقلاب می‌پردازد. در اینجا مایلم از آقای سینا رحیم‌پور که نقش مهمی در ساخت این مستند و حمایت از آن داشت، تشکر کنم و از نیما قلی‌زادگان صمیمانه تشکر کنم که سبب شد این بسته به نمایش درآید.

نیما قلی‌زادگان یکی از کارگردان‌های فیلم «سپندار: کوه مقدس» پس از خوشامدگویی به حضار گفت: طرح‌نمایش فیلم‌های این بسته با موسسه هاشور و «هنروتجربه» در میان گذاشته و مطرح شد که هر ۲ مجموعه لطف کردند و پذیرفتند که اکران بسته «زن، دوربین، نگاه» را آغاز کنند.

وی ادامه داد: این بسته در فلسفه خود بر نمایش مستندهای جدید و مطرحی تاکید دارد که خانم‌ها پشت دوربین، چه مستقل و چه به‌صورت مشترک، کارگردانی آثار را بر عهده داشته‌اند. این نخستین گام این مجموعه است که امیدواریم به طور مکرر، با فواصل منظم، تکرار شود و این مسیر را همراه با یکدیگر پیش ببریم.

فرزاد توحیدی یکی از مدیران پلتفرم هاشور نیز با اشاره به اینکه اکران آنلاین بسته‌های فیلم کوتاه و مستند با همکاری گروه سینمایی «هنروتجربه» ادامه پیدا کرد، گفت: زنان نقش مهمی در سینمای مستند دارند و سینمای مستند ایران همچنان با نام فروغ فرخزاد و فیلم «خانه سیاه است» بر تارک تاریخ می‌درخشد. در این سال‌ها مستندسازان زن تلاش‌های فوق‌العاده‌ای داشته‌اند. ۲ تن از خانم‌های مستندساز ایرانی نیز موفق به دریافت جوایز ایدفا شدند که به‌نوعی هم‌سنگ اسکار مستند است؛ افتخاری که برای ما مایه مباهات و شادی است. امیدواریم در این بسته‌ها فیلم‌های تازه‌ای که خانم‌ها ساخته‌اند ارائه شود و در کنار این، مرور فیلم‌های پیشین نیز برای ما اهمیت دارد.

بسته فیلم‌های مستند «زن، دوربین، نگاه» شامل سه مستند کوتاه به نام‌های «سپندار: کوه مقدس»، «مریم» و «فم فوتبال» به‌صورت آنلاین توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» و از طریق پلتفرم هاشور اکران شده است.