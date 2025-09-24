«نانوشته» اکران آنلاین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، فیلم سینمایی «نانوشته» به تهیهکنندگی و کارگردانی امین بخشیان که بهار امسال در سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنروتجربه» به نمایش درآمد، از امروز ۲ مهر در پلتفرم هاشور اکران آنلاین خود را آغاز کرد.
«نانوشته» تاکنون در جشنوارههای متعددی همچون جشنواره فیلم بخارست، جشنواره فیلم مستقل بریتانیا، جشنواره فیلمهای ایرانی زوریخ، جشنواره فیلم هارتلند آمریکا، جشنواره فیلم و ویدئو آتن، جشنواره فیلم وودز هول آمریکا، جشنواره فیلم tmc لندن حضور داشته و جوایزی را کسب کرده است.
این فیلم در کشورهایی چون ایران، یونان و انگلستان فیلمبرداری شده است و داستان شخصیتهایی است که مسئله مهاجرت، عشق و هویت، آنها را به هم پیوند میدهد.
در فیلم سینمایی «نانوشته» بازیگرانی چون مرجان خالقی، مریم داوری، فربد فرهنگ، مسعود میرطاهری، پارسا بهادری، امیت اولگان، جولیا کرینکه، مولی جونز به ایفای نقش پرداختهاند.
علاقهمندان میتوانند فیلم سینمایی «نانوشته» را در صفحه «هنروتجربه» پلتفرم هاشور تماشا کنند.
عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده و کارگردان: امین بخشیان، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، سایمون شین، تدوین: شهاب بشیری، رضا جوزی، طراح صحنه: شهرام غدیری فر، سلستین هایلی، مدیر تولید: رضا بشیری، سوفی لی، گریم: فریور معیری، هلن مکنا، صدابردار: فرشید کیوانمهر، مت پرایس، صداگذاری: انسیه ملکی، عکاس: فرزاد سارلی، سینتیا زیزیس، تهیهکننده: امین بخشیان.
