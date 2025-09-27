اکران یک بسته مستند در «هنر و تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، در بسته فیلم‌های «زن، دوربین، نگاه»، مستندهای «مریم» به کارگردانی الناز ژاله‌چین، «سپندار: کوه مقدس» به کارگردانی نیما قلی‌زادگان و سمیه مطلبی و «فم فوتبال» به کارگردانی شقایق آسیایی قرار دارد که دوشنبه ۷ مهر در پردیس سینمایی چارسو اکران می‌شود و سپس در پلتفرم هاشور اکران آنلاین می‌شود.

مستند «مریم» به کارگردانی الناز ژاله‌چین، یک فیلم مستند اجتماعی است که به زندگی و مبارزات یک زن در جامعه‌ای مردسالار می‌پردازد. این مستند با تمرکز بر شخصیت مریم، به چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی او در مسیر زندگی‌اش می‌پردازد و تلاش می‌کند تا تصویری واقعی و انسانی از زندگی زنان در ایران ارائه دهد.

مستند «سپندار: کوه مقدس» به کارگردانی نیما قلی‌زادگان و سمیه مطلبی، روایت اسطوره و داستان های دماوند در شاهنامه و مردمانی است که در کنار دماوند زندگی کرده و می کنند و باورهایی است که به شاهنامه در دل ساکنین دماوند بافته شده است.

مستند «فم فوتبال» به کارگردانی شقایق آسیایی به تاریخ پرفراز و نشیب ورود بانوان به ورزش فوتبال از قبل از انقلاب تا به امروز را روایت می کند.

مراسم رونمایی و اکران ویژه بسته فیلم‌های مستند «زن، دوربین، نگاه» شامل سه مستند کوتاه به نام‌های «مریم»، «سپندار: کوه مقدس» و «فم فوتبال» دوشنبه ۷ مهر ساعت ۱۸ در پردیس سینمایی چارسو برگزار می‌شود.