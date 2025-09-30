بابایی: دشمن به دنبال دسیسه برای ترویج ناهنجاری در جامعه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی با حضور در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد به ارزیابی آخرین اقدامات و تبادل نظر پیرامون راهبردهای آتی این مجموعه پرداخت و در جریان این بازدید، فعالیت‌های این سازمان را از ضروریات جامعه دانست و اظهار کرد: انقلاب اسلامی و به طور کلی مذهب شیعه، فرهنگ‌پایه بوده و فرهنگ در راس امور جامعه قرار دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس آموزه‌های دینی و اسلامی، انسان پس از مرگ نیز حیات داشته و قرآن کریم پیوسته برای زندگانی این دنیا و پس از آن برنامه‌ریزی کرده است.

استاندار یزد با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان گفت: دشمن به دنبال دسیسه برای ترویج ناهنجاری در جامعه ایران است.

وی با تاکید بر مصونیت بخشی به جوانان در برابر برنامه‌های ضد فرهنگی و ضد هویتی غرب گفت: به رغم تلاش‌های فراوان دستگاه‌های فرهنگی اقدامات انجام شده در این حوزه در برابر دسیسه دشمنان برای ترویج ناهنجاری‌ها ناچیز است.

استاندار یزد مسلمانان را مکلف به ایستادگی در برابر تهاجمات فرهنگی دشمنان دانست و افزود: با توجه به افزایش آسیب‌های اجتماعی باید به میزان هجمه‌های دشمنان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.

بابایی با قدردانی از عملکرد سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد در حوزه‌های مختلف از حمایت همه‌جانبه استان از برنامه‌ها و رویکردهای این مجموعه خبر داد.