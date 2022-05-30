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۹ خرداد ۱۴۰۱، ۱۷:۰۶

رئیس شورای شهر یزد:

سالی یک طرح بزرگ در شهر جهانی/سهم ۶۸درصدی طرح‌های عمرانی از بودجه

سالی یک طرح بزرگ در شهر جهانی/سهم ۶۸درصدی طرح‌های عمرانی از بودجه

یزد- رئیس شورای شهر یزد گفت: شورای شهر یزد در تلاش برای اجرای سالی یک طرح بزرگ در شهر جهانی یزد است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی، روز دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به برگزاری جلسات شورای شهر یزد اظهار داشت: شورای ششم یکی از شوراهای قانون‌مدار است و همه ۱۱ عضو شورا بر رعایت قانون در تصویب و اجرای طرح ها تاکید دارند.

وی از تلاش برای تحقق مدیریت واحد شهری توسط اعضای شورای شهر یزد خبر داد و افزود: بر این اساس مشکلات موجود میان شهرداری و سایر دستگاه ها شناسایی و احصا شده و جلسات شورایی برای رفع این مشکلات تشکیل شده و از این طریق توانسته ایم برخی از مشکلاتی که سالها حل نشده باقی مانده بود را رفع کنیم.

سیفی در مورد تصویب بودجه شهرداری نیز بیان کرد: تمامی اطلاعات مربوط به بودجه شهرداری در سایت شفافیت قرار گرفته و مراحل بررسی و تصویب آن نیز بدون تاخیر و وقفه و بر اساس برنامه زمان بندی اجرا شده است.

رئیس شورای شهر یزد با اشاره به اینکه بودجه سال گذشته شهرداری یزد هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که به نظر می رسد، هزار و ۷۰۰ میلیارد آن تحقق پیدا کند، اظهار داشت: رقم دقیق تحقق بودجه شهرداری یزد به زودی اعلام خواهد شد.

سیفی یادآور شد: بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری یزد نیز ۲ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان است که بخش عمده ای از این رقم مربوط به پروژه های عمرانی است.

وی، سهم پروژه های عمرانی شهری از بودجه امسال شهرداری یزد را ۶۸ درصد اعلام کرد و گفت: ۳۲ درصد از این میزان نیز مربوط به هزینه های جاری است.

سیفی، تمیل طرح های نیمه تمام و اجرای طرح های عمرانی را از اولویت های شورای ششم خواند و گفت: تلاش ما اجرای سالانه یک طرح بزرگ در شهر جهانی یزد است.

رئیس شورای شهر یزد با اشاره به گذشت یک سال از فعالیت شورای ششم شهری یزد عنوان کرد: در این مدت ۱۵۳ طرح توسط اعضای شورا مصوب شده است.

کد مطلب 5503113

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