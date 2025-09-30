به گزارش خبرنگار مهر، ششمین قسمت از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» با عنوان «بی‌سایه تا ماه» به زندگی و خدمات فرهنگی و پژوهشی محمود جعفری دهقی، ایران‌شناس و استاد برجسته فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران می‌پردازد که پنجشنبه دهم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ از قاب شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

رضا عباسی، کارگردان این مستند درباره جایگاه علمی و استادی جعفری دهقی گفت: استاد محمود جعفری دهقی یکی از نامدارترین استادان و پژوهشگران در حوزه ایران‌شناسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی است که سال‌ها در دانشگاه تهران و مجامع علمی جهان به تدریس و پژوهش پرداخته و شاگردان بسیاری را پرورش داده است.

وی افزود: انتخاب عنوان «بی‌سایه تا ماه» برگرفته یکی از اشعار استاد است، اما دلیل اصلی انتخاب این عنوان، سلوک فروتنانه و شخصیت بی‌هیاهوی ایشان است. او همواره دور از تبلیغات کار کرده، اما نتیجه پژوهش‌هایش همچون ماه، روشنایی‌بخش مسیر ایران‌شناسی و زبان‌شناسی تاریخی بوده است. این عنوان در واقع استعاره‌ای از حرکت بی‌ادعا اما پرثمر اوست.

کارگردان مستند در ادامه اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی ما در ساخت فیلم، گستردگی حوزه پژوهشی استاد بود. او علاوه بر کارهای بنیادین در زمینه زبان‌های باستانی ایران، آثار متعددی درباره تمدن و تاریخ ایران باستان نگاشته و در مجامع علمی بین‌المللی حضوری پررنگ داشته است. بازنمایی این حجم کار علمی در قالب مستند نیازمند دقت، تحقیق فراوان و بهره‌گیری از نظر متخصصان بود. خوشبختانه استاد و شاگردانشان همکاری ارزشمندی با ما داشتند و مسیر را برای گروه تولید هموار کردند.

او تصریح کرد: شخصیت انسانی استاد برای من بسیار جذاب بود. ایشان با وجود جایگاه برجسته علمی، همواره با تواضع رفتار کرده و دغدغه اصلی‌اش انتقال دانش به نسل جوان بوده است. جعفری دهقی نه‌تنها در ایران، بلکه در سطح بین‌المللی نقشی جدی در معرفی فرهنگ و زبان‌های ایرانی ایفا کرده و آثارش در اشاعه فرهنگی ایران و اسلام در جهان سهم بسزایی دارد.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز ما باید بدانند که میراث فرهنگی تنها در آثار تاریخی و باستانی خلاصه نمی‌شود و در تلاش‌های مستمر دانشمندان ما نیز نهفته است؛ کسانی که هویت و تاریخ این سرزمین را بازخوانی کرده و به نسل‌های بعد معرفی می‌کنند. در حقیقت ساخت مستند «بی‌سایه تا ماه» تلاشی است برای قدردانی از استاد جعفری دهقی و ثبت جایگاه او به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی ایران‌شناسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی.

گفتنی است فصل سوم مجموعه «آئینه عمر» به تهیه‌کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در قالب آن، زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده شده است.

مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹ پخش می‌شود و تکرار آن جمعه‌ها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه چهار سیما پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.