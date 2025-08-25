فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» روی آنتن شبکه چهار

فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» به تهیهکنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی از پنجشنبه ششم شهریورماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۹ از قاب شبکه چهار سیما پخش میشود.
این مجموعه که به سفارش گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما تولید شده است، در ادامه دو فصل گذشته، به بازخوانی زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی بزرگان فرهنگ، هنر و علوم انسانی ایران میپردازد و روایتگر تجربههای زیسته و دستاوردهای علمی و فکری آنان است.
در این فصل، زندگی و اندیشههای شماری از چهرههای نامدار کشور به تصویر کشیده شده که از جمله این شخصیتها میتوان به استادان: رضا شعبانی؛ چهره ماندگار تاریخ ایران، داریوش فرهود؛ پدر علم ژنتیک ایران، سید حسین صفایی؛ چهره ماندگار و رئیس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سید یحیی یثربی؛ پژوهشگر و استاد فلسفه و عرفان اسلامی، فضلالله صلواتی؛ پژوهشگر و استاد تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی، رضا بدرالسماء؛ هنرمند نقاش و نگارگر، محمود جعفری دهقی؛ استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی ایرانشناسی و نادرقلی نادری رارانی؛ نویسنده، محقق و قرآنشناس اشاره کرد.
این مجموعه مستند در تلاش است تصویری جامع از مسیر زندگی و فعالیتهای علمی و فرهنگی این اندیشمندان ارائه دهد و با واکاوی خاطرات و تجربههای آنان، پلی میان نسل امروز و سرمایههای فکری ایران معاصر بسازد.
رضا عباسی کارگردانِ «آئینه عمر» درباره اهمیت این مجموعه مستند گفت: جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند شناختن ریشههای هویتی و فرهنگی خود است. در این راستا در فصل سوم آئینه عمر، کوشیدهایم ضمن معرفی دقیق و منسجم مفاخر و مشاهیر ایرانِ عزیز، سبک زندگی علمی آنان را نیز روایت کنیم؛ چرا که باور داریم این تجربهها میتواند برای نسل جوان الهامبخش باشد.
به گفته عباسی، انتخاب شخصیتها در این فصل نیز بر اساس معیارهایی چون تأثیرگذاری علمی، نقش فرهنگی و ماندگاری آثار این بزرگان انجام گرفته است.
وی افزود: هر یک از این چهرهها در حوزه تخصصی خود چراغی روشن کردهاند. مخاطب با تماشای زندگی آنها درمییابد که چگونه میتوان در برابر سختیها ایستاد و همچنان به تولید اندیشه، فرهنگ و هنر پرداخت.
عباسی تأکید کرد: «آئینه عمر» از فصل نخست تاکنون بر آن بوده است که صرفاً یک مستند ساده تلویزیونی نباشد، بلکه به صورت تحلیلی و روایی، لایههای کمتر دیدهشده زندگی و شخصیتهای علمی و فرهنگی را به تصویر بکشد. در فصل سوم نیز این رویکرد ادامه یافته است و گروه تولید، علاوه بر استفاده از گفتوگو با صاحبنظران و شاگردان مفاخر، از تصاویر آرشیوی و مستندات تاریخی بهره برده تا فضایی ملموستر برای مخاطب ایجاد شود.
او ادامه داد: مجموعه «آئینه عمر» طی دو فصل گذشته توانسته است مخاطبان ویژهای در میان علاقهمندان به علوم انسانی، فرهنگ و هنر به دست آورد. بسیاری از صاحبنظران معتقدند این مجموعه در شرایطی که رسانهها بیشتر به جریانهای روزمره میپردازند، فرصتی مهم برای پرداختن به میراث فکری و علمی کشور فراهم کرده است.
عباسی اضافه کرد: ما در این مجموعه کوشیدهایم به دور از نگاه سطحی و گذرا، تصویری ماندگار و قابل استناد ارائه کنیم. امیدواریم این تلاشها بتواند الگویی برای برنامههای مشابه باشد و فضای رسانهای بیشتری به معرفی و تکریم بزرگان فرهنگ و اندیشه اختصاص یابد.
فصل سوم مجموعه «آئینه عمر» پنجشنبهها ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه چهار میرود و علاقهمندان میتوانند نظارهگر بازپخش آن درجمعهها ساعت ۱۲:۳۰ باشند.
