به گزارش خبرنگار مهر، محمود جعفری دهقی، زبانشناس ایرانی متولد ۱۳۲۹، استاد تمام گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران است. او سابقه مدیریت این گروه، تدریس در دانشگاههای داخل و خارج از کشور، و دریافت بورسها و فلوشیپهای معتبر بینالمللی را دارد. جعفری دهقی دبیر و رئیس همایشها و انجمنهای علمی ایرانشناسی بوده و در هیئتهای تحریریه نشریات علمی و مراکز پژوهشی بینالمللی عضویت داشته است. وی بیش از ۲۰ کتاب و آثار پژوهشی و ادبی متعدد تألیف یا ویرایش کرده و نقش مهمی در پروژههای علمی مانند تاریخ جامع ایران، راهنمای کتیبه های فارسی میانه، بازشناسی منابع تاریخ ایران باستان، راهنمای زبان بلخی ایفا کرده است. تصحیح و ترجمه انگلیسی متن فارسی میانه (پهلوی) دادستان دینی را در مجموعه استودیو ایرانیکا در پاریس منتشر کرده است. با او درباره فعالیت این روزهایش گفتگو کردیم.
جعفری دهقی گفت: با توجه به شرایط موجود و اوضاع کنونی کشور که متأسفانه حالوهوای چندان مطلوبی ندارد و مشکلات گوناگونی نیز وجود دارد، ما بر این باوریم که تنها کاری که از دستمان برمیآید، تمرکز بر فعالیتهای فرهنگی است. بر همین اساس، در انجمن ایرانشناسی که بنده مسئولیت آن را بر عهده دارم، در خدمت دوستان هستیم و شعبههای متعددی را در شهرهای مختلف راهاندازی کردهایم. بهعنوان نمونه، این هفته برای افتتاح شعبه خراسان شمالی عازم بجنورد هستیم. این موضوع بخشی از فعالیتهای ما در حوزه ایرانشناسی را شامل میشود.
وی افزود: افزون بر این، کارگروه های ادبیات، تاریخ، هنر و میراث فرهنگی انجمن نیز فعالاند و نشستهای علمی در این زمینهها برگزار میکنند. نخستین همایش بینالمللی انجمن ایرانشناسی در سال گذشته در بیرجند مرکز خراسان جنوبی برگزار شد. همایشهای ملی ایرانشناسی نیز هرساله برگزار میشود.
او ادامه داد: بخش دوم فعالیتها به فردوسی و شاهنامه اختصاص دارد. ما انجمنی با عنوان انجمن شاهنامهپژوهی داریم که هر هفته بههمراه دوستان گرد هم میآییم، شاهنامه میخوانیم، گفتوگو میکنیم و دیدگاههای متفاوت را میشنویم و از آنها بهرهمند میشویم. همچنین تدریس چند کلاس را نیز بر عهده دارم؛ به این صورت که در دانشکده ادبیات، درس زبانهای باستانی را در مقطع دکتری تدریس میکنم و کلاسها بهطور منظم برقرار می شود. همچنین به نگارش مقاله نیز میپردازم و بهطور کلی فعالیتهایی از این دست انجام میدهیم.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: در مجموع، این روزها فعالیتهای ما عمدتاً در ارتباط با ایران است؛ چراکه همانگونه که مستحضرید، رشته ایرانشناسی را چندین سال پیش در دانشکده ادبیات پایهگذاری کردیم و پس از آن انجمن ایرانشناسی را راهاندازی نمودیم و به هر حال در خدمت ایران عزیز هستیم. امیدواریم که واقعاً بتوانیم خدمتی شایسته ایران انجام دهیم.
