به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، اظهار کرد: قانون جوانی جمعیت در راستای نیاز کشور و جلوگیری از افزایش جمعیت پیر و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به تصویب رسید، اما اجرای آن با مشکلاتی مواجه است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم ماه ها در انتظار دریافت وام های جوانی جمعیت هستند. همچنین قرار بود به عده ای طبق این قانون زمین داده شود، اما تاکنون این اقدام انجام نشده است.

وی تصریح کرد وزارت بهداشت مسئولیت هایی درباره سلامت و افزایش جمعیت دارد، اما این وزارتخانه از ریل اصلی خود خارج شده و صرفاً در حوزه سلامت فعالیت می کند و با جوانی جمعیت کاری ندارد و این خلاف قانون است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در پاسخ به این تذکر، گفت: به استانداران اختیار داده شده تا به خانواده هایی که شرایط قانونی را بر اساس قانون جوانی جمعیت دارند، زمین داده شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لازم است هرچه سریع تر زمین به خانواده های دارای ۴ فرزند و بالاتر داده شود.