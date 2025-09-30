رضایی: جنگ امروز جنگ پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس، در آیین بزرگداشت شهدای والامقام اقتدار که با حضور خانواده های معظم شهدا در محل وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سرلشکر نیلفروشان، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه را گرامی داشت.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس با اشاره به آیه وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡیَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ یُرۡزَقُونَ متذکر شد: سری در این آیه است که میفرماید شهیدان راه حق زنده هستند و در کنار پروردگار روزی کسب میکنند ولذا در بالاترین مراتب هستند و میتوان به آنها متوسل شد. دفاع از سرزمین و مردم و خانواده، مقدس است و امروز کشور ما مورد تهاجم شقیترین و جنایتکارترین دشمنان در طول تاریخ قرار گرفته است. دشمنی که به هیچ قاعده بین المللی هیچ مذاکره و پیمانی قائل نیست و حتی در ریختن خون کودکان فروگذار نمیکند ولذا ایستادن در مقابل چنین دشمن خونخواری مقدسترین دفاع است.
سرلشکر رضایی با بیان اینکه جنگ، جنگ پیشرفت است افزود: هدف آنها مقابله با پیشرفت سیاسی، علمی، اقتصادی، نظامی و هر زمینهای که ملت ایران امکان پیشرفت دارد، است. دشمنان از چند دهه پیش جنگ اقتصادی را علیه ما آغاز کرده اند و فشار اقتصادی بر مردم ما تحمیل کردهاند؛ با وجود اعمال این فشارها از سوی دیگر میگویند جمهوری اسلامی مردم را تحت فشار اقتصادی قرار داده است.
به دنبال گمانه زنی برای زمان جنگ نباشید، جنگ هم اکنون جاری است
سردار رضایی با اشاره به زیادهخواهیهای دشمنان در سالهای گذشته، گفت: آنها امروز پا را فراتر گذاشتهاند و میگویند نباید موشک با برد بیشتر از ۴۰۰ کیلومتر داشته باشیم. بدنبال گمانه زنیها که چه زمانی جنگ خواهد شد و یا اصلاً جنگ میشود یا نمیشود، نباشید چرا که اکنون جنگ جاریست و ما در جنگ نامشروع اقتصادی، جنگ تبلیغاتی و جنگ رسانهای هستیم.
دبیر شورایعالی شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به تبلیغات سو علیه کشورمان در منطقه گفت: ۲۰ سال همسایگان ما گمان میکردند هر لحظه امکان حمله ایران به آنها وجود دارد و اینگونه ایرانهراسی کرده بودند و اما امروز متوجه شدهاند که دشمن واقعی آنها رژیمصهیونیستی است.
سرلشکر محسن رضایی در ادامه گفت: آمریکا سالها قبل پشت صدام حسین و چندی پیش پشت رژیم صهیونیستی در تجاوز به کشورمان دخیل بود و در هر دو جنگ با سد محکم ملت و نیروهای مسلح روبرو شد و از این به بعد هم سربازان ملت ایران تا آخرین نفس برای دفاع از آنها مقابل دشمنان میایستند. امروز روزی است که باید حق جهاد را ادا کنیم و در میدانهای نظامی، اقتصادی، اجتماعی و دیپلماسی با تلاش مضاعف و خستگیناپذیر کار کنیم.
