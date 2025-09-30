نصیری: ترانزیت ریلی هرمزگان در نیمه اول سال جهش ۱۵۰ درصدی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری برازنده از رشد دو رقمی در تمامی شاخص‌های بارگیری، تخلیه و ترانزیت نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

وی اعلام کرد: در بخش بارگیری داخلی، با ثبت ۲ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۳۴۸ تن، رشد ۱۰ درصدی تناژ و با ۵۰ هزار و ۸۰۵ واگن، افزایش ۹ درصدی عملکرد به ثبت رسید. در بخش تخلیه داخلی نیز با تخلیه ۴ میلیون و ۶۰۸ هزارو ۱۶۴ تن، شاهد رشد ۱۴ درصدی تناژ و با ۶۵ هزار و ۹۲۷ واگن، رشد ۱۱ درصدی تعداد واگن‌ها بوده‌ایم.

در بخش ترانزیت، جهشی کم‌سابقه محقق شد؛ بارگیری ۱۲۵ هزار و ۷۱۸ تن محمولات ترانزیتی در ۲ هزار و ۴۸۶ واگن، افزایش ۱۵۰ درصدی تناژ و ۱۴۵ درصدی تعداد واگن را ثبت کرد. همچنین تخلیه ۶۰۸ هزار و ۶۳۵ تن در ۱۰ هزار و ۶۲۶ واگن، به ترتیب رشد ۱۶ درصدی تناژ و ۲۴ درصدی تعداد واگن‌ها را رقم زد.

مدیرکل راه‌آهن هرمزگان افزود: در مجموع نیمه اول ۱۴۰۴، ۷ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۷۱۳ تن بار در ۱۵ هزار و ۲۴۸ واگن تخلیه و بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه گذشته، ۱۴ درصد رشد تناژ و ۱۲ درصد رشد تعداد واگن‌ها را نشان می‌دهد. مواد معدنی و کانتینرهای باردار بیشترین سهم را در این عملکرد دارند.

وی همچنین از افزایش بیش از ۵ درصدی حوزه مسافری خبر داد و گفت: در این مدت ۴۹۵ هزار و ۹۳۴ نفر از خدمات ریلی منطقه هرمزگان استفاده کرده‌اند.