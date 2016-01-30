حمل و نقل ریلی در بندرشهید رجایی ۲۳ درصد افزایش یافت

محمد پورفخری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد ۱۰ ماهه سال جاری اظهار داشت: در بندرشهید رجایی از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد رشد ۶۲ درصدی در زمینه تناژ و رشد ۶۳درصدی در زمینه تعداد واگن بوده ایم.

وی بيان كرد: در این مدت جابجایی چهار میلیون و ۴۹۲هزار و ۸۸۵ تن محصولات اعم از ترانزیت، نفتی و غیرنفتی انجام گرفته که این امر به وسیله ۷۸ هزارو ۹۲۷دستگاه واگن محقق شده است.

پورفخری در خصوص تخلیه و بارگیری کانتینری عنوان کرد: در زمینه تخلیه و بارگیری از ۴۴ هزار و ۶۳ TEU درسال گذشته به ۴۵ هزار و ۸۱۱ TEu رسیده که شاهد رشد چهار درصدی بوده ایم.

وی افزود: امسال با توسعه خطوط ریلی در محوطه بندری شهید رجایی سهم جابجایی بار توسط حمل و نقل ریلی نسبت به جاده‌اي ۲۳ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل راه آهن هرمزگان اضافه کرد: در مجموع عملکرد راه آهن هرمزگان در زمینه حمل کالای ترانزیت توسط ۱۹ هزار و ۱۱۶ دستگاه واگن و به میزان یک میلیون و ۶۴ هزار و ۴۲۰ تن بار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در تعداد واگن ۱۷۴درصد و در زمینه تناژ ۲۱۳ درصد رشد داشته است.

وی اهم کالاهای ترانزیت شده را گوگرد، پنبه، مواد معدنی عنوان کرد و گفت: کانتینر و مواد فله به مقاصد کشورهای آسیای میانه (ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان) به سمت مرز سرخس ارسال می شود.

پورفخری در خصوص عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در محور بندرعباس به بافق گفت: در زمینه تخلیه و بارگیری ۱۰ماهه به وسیله ۱۹۴ هزار و ۴۹۷ دستگاه واگن به تناژ ۱۲ میلیون و ۵۵ هزار و ۷۰۱ تن محمولات در این اداره کل جابجا شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد در زمینه واگن و ۹ درصد در زمینه تناژ رشد داشته است.