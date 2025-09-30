مواضع شجاعانه و ضدآمریکایی رئیس جمهور مایه مباهات است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی رییس کمیته هنر شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه صحن شورای شهر به شعری از مولانا اشاره کرد و رویکرد همه مردم و مسئولان کشور، با هر سلیقه ای را در خصوص استکبارستیزی صدای واحد ایران و نماد وحدت دانست و ابیاتی از این شاعر ایرانی را بدین شرح قرائت کرد:

ای بسا هندو و ترک همزبان / ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگرست / همدلی از همزبانی بهترست

وی با اشاره به جلسه بزرگداشت آتش نشانان با حضور رئیس جمهور و شهردار تهران اظهار داشت: مواضع ضدآمریکایی از سوی ریاست جمهور و ایستادن در برابر دشمن مستکبر، برای همه ایرانیان زبان مشترک، سبب همدلی و وحدت شده است.

نادعلی افزود: اظهارات حکیمانه و شجاعانه رییس جمهور، که رئیس جمهور همه ایران است، بر علیه خوی جنایتکار آمریکا، مایه افتخار و مباهات است و این مواضع درست، صدای واحدی را از ایران اسلامی به جهان مخابره می کند.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: علاوه بر رهبری داهیانه و حکیمانه مقام معظم رهبری، مواضع رییس جمهور محترم هم با کیاست و با شجاعت علیه دشمنی آمریکا و صهیونیست ها، که بارها هم تکرار شده است، مایه همدلی و مباهات ملت ایران است.