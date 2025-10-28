محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت روز جهانی انیمیشن، انیمیشن سینمایی ایرانی «یوز» روز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه در سینما آزادی کرمانشاه به صورت نیم‌بها اکران می‌شود.

وی افزود: انیمیشن «یوز» اثری در ژانر ماجراجویی به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه است که به‌عنوان نخستین انیمیشن سینمایی سه‌بعدی ایران با محوریت موضوع حیات وحش شناخته می‌شود.

کنجوری تصریح کرد: این اثر توسط سازمان توسعه سینمایی سوره تولید شده و از آثار فاخر حوزه انیمیشن کشور به شمار می‌آید.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه ضمن دعوت از شهروندان برای همراهی در این برنامه فرهنگی گفت: با توجه به احتمال استقبال گسترده خانواده‌ها در این روز، علاقه‌مندان می‌توانند بلیت خود را به صورت اینترنتی از سامانه «گیشه ۷» به نشانی www.gisheh7.ir تهیه کنند.