به گزارش خبرنگار مهر، از امروز ۲ مهر ۳ فیلم سینمایی «قسطنطنیه» ساخته کریم امینی، «لاک پشت» ساخته بهمن کامیار و انیمیشن سینمایی «یوز» به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی اکران خود را در سینماها آغاز کردند.

باکس اکران در هفته گذشته توانست در ۱۹ هزار و ۷۶۰ سانس حدود ۴۶۰ هزار و ۵۷۹ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل سی و هشت میلیارد و چهارصد و یک میلیون و پنجاه هزار و ششصد و سی و یک تومان دست یابد که نسبت به هفته قبل حدوداً ۱۲ میلیارد تومان کمتر است.

در این هفته نیز فیلم سینمایی «مرد عینکی» مانند هفته گذشته در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فروش کل فیلم‌ها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۲ مهر) به شرح زیر است:

«مرد عینکی» صدرنشین این هفته‌ها

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۱۳۱ هزار و ۹۴ بلیت توانست به فروش ۱۰ میلیارد و هفتصد و هفتاد و هفت میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار و نود و هشت تومانی دست یابد و در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» ۹۰ هزار و ۶۳۰ بلیت فروخته و حدود هفت میلیارد و چهارصد و چهل و دو میلیون و دویست و سی و دو هزار و چهارصد و هشتاد و سه تومان فروش داشته است و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۵۳ هزار و ۶۹۶ بلیت توانست به فروش پنج میلیارد و یکصد و سی و دو میلیون و یکصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و پنجاه تومان برسد و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینماهای کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۵۱ هزار و ۳۹۶ بلیت به فروش چهار میلیارد و ششصد و پنجاه و سه میلیون و یکصد و شصت و نه هزار و پانصد و پنجاه تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاه‌ولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسم‌خانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزن های اتوبان» ۴۱ هزار و ۸۲۲ بلیت فروخت و به فروش سه میلیارد و ششصد و هفتاد و یک میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار و سیصد و سی و سه تومان دست یافت. این فیلم در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی با بازی هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، سعید آقاخانی و علی مصفا از ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم در روز اول با فروش ۳۸ هزار و ۵۰۹ بلیت به فروش سه میلیارد و یکصد و پنجاه و هشت میلیون و ششصد و سی و نه هزار تومانی دست یافت و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۲۳ هزار و ۱۷۵ بلیت به فروشی معادل یک میلیارد و یکصد و بیست و شش میلیون و هشتصد و شصت و دو هزار و هفتصد و چهار تومان دست یابد و در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم‌های زیر یک میلیارد تومان

فیلم سینمایی «آدم فروش» به کارگردانی محمود کلاری و تهیه‌کنندگی علی اوجی اکران خود را از ۱۲ شهریور آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون صابر ابر، پژمان بازغی، مهران مدیری، علی شادمان، فریبا نادری، سمیرا حسن پور، رویا جاویدنیا، نسیم ادبی و رایان سرلک حضور دارد. «آدم فروش» با نام اولیه «تابستان همان سال» ۸ هزار و ۵۱۵ بلیت فروخته و با فروش هفتصد و چهل و نه میلیون و ششصد و پانزده هزار و نهصد تومان در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

فیلم سینمایی «جزایر قناری» به کارگردانی عادل معصومیان و تهیه‌کنندگی حسین مهکام نیز با بازی پژمان جمشیدی از چهارشنبه اول مرداد اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۶ هزار و ۳۸۶ بلیت توانست به فروش پانصد و سه میلیون و دویست و شصت و یک هزار و پانصد تومان برسد. بهرنگ علوی، بیژن بنفشه خواه، امیرمهدی ژوله، غلامرضا نیکخواه، فرزانه قاسم‌زاده، رویا وحدتی، سعید سالمی، امید خسرو و رویا میرعلمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند که در هفته گذشته در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

انیمیشن «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی که از ۳ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است تاکنون با فروش ۴ هزار و ۴۰۸ بلیت به فروشی معادل سیصد و یازده میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار و شصت تومان دست یافته است. «رویاشهر» در رتبه دهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

سفر به «قسطنطنیه» با پژمان جمشیدی!

فیلم سینمایی «اتاقک گِلی» به کارگردانی محمد عسگری، از روز چهارشنبه ۱۵ مرداد اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد. این فیلم با بازی تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی و سعید زارعی توانست با فروش ۵ هزار و ۱۲ بلیت سیصد و یازده میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار و شصت تومان فروش داشته باشد و در رتبه یازدهم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی، ایلای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلح‌جو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم با فروش ۱ هزار و ۶۴۷ بلیت به فروش یکصد و هشتاد و دو میلیون و هفتصد و چهل و سه هزار تومان دست یافت و در رتبه دوازدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینماها اکران شده است.

فیلم سینمایی «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر و تهیه‌کنندگی حامد حسینی با حضور افتخاری مهتاب نصیرپور و رضا کیانیان و بازی مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین‌باشه آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده و شهریار فرد ۱ هزار و ۴۷۷ بلیت فروخت و به فروش یکصد و بیست میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار و پنجاه تومانی دست یافت. این فیلم در رتبه سیزدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

«لاک پشت» با بازی فرهاد اصلانی اکران شد

فیلن سینمایی «لاک پشت» به کارگردانی بهمن کامیار با بازی فرهاد اصلانی، نازنین بیاتی، نازنین کریمی، صابر ابر، هومن برق‌نورد، آزیتا حاجیان، علیرضا آقاخانی و جمشید گرگین از ۲ مهر اکران خود را آغاز کرد. این فیلم با فروش ۹۶۶ بلیت به فروش یکصد و شانزده میلیون و هفتصد و بیست و هفت هزار تومان دست یافت و در رتبه چهاردهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۱ هزار و ۳۷۸ بلیت، فروش یکصد و دوازده میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار تومانی داشته است و در رتبه پانزدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

اکران یک انیمیشن دیگر در سینما

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم ۳۷۲ بلیت فروخت و توانست به فروش سی و دو میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار تومانی دست یابد.

فیلم سینمایی «غیبت موجه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس رافعی از چهارشنبه هشتم مرداد اکران خود را در سینماهای کشور آغاز کرد. ابوالفضل پورعرب، میترا حجار، امیررضا دلاوری، علی اوجی بازیگران این فیلم هستند. «غیبت موجه» با فروش ۲۶ بلیت توانست به فروشی حدودا یک میلیون و ششصد و سی و نه هزار تومان دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «زعفرانیه ۱۴ تیر» به کارگردانی سید علی هاشمی و تهیه کنندگی سلیمان علی محمد نیز با حضور بازیگرانی چون مهدی هاشمی، هنگامه قاضیانی، نازنین بیاتی، علی قاسمی، لیندا کیانی و مسعود رایگان توانست با فروش ۳ بلیت به فروش دویست و شصت و چهار هزار تومان دست یابد.