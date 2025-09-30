دلفان آذری: ۶۱ ناحیه جدید مدیریت جنگل در شمال شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان اباذری ظهر سه شنبه در جلسه هیئتمدیره انجمن مجریان پارکهای جنگلی استان مازندران با بیان اینکه پارکداری نوعی مدیریت ویژه جنگل است، گفت: دغدغه اصلی سازمان منابع طبیعی حفاظت از جنگلها در قالب پارکهای جنگلی است.
وی با اشاره به اهداف برنامه دولت در افق ۱۴۰۴ افزود: طبق برنامهریزیها قرار بود ۸۲ هزار هکتار پارک جنگلی طراحی و راهاندازی شود اما خوشبختانه این میزان اکنون به ۸۶ هزار هکتار رسیده است و این نشاندهنده پیشرفت قابل توجه در این حوزه است.
دلفان اباذری ادامه داد: مسئولیت ما حمایت از مجریان و سرمایهگذاران پارکهای جنگلی است و نباید مانعی در مسیر فعالیتهای آنها ایجاد کنیم بلکه باید موانع و مشکلاتشان را برطرف کنیم.
مدیرکل دفتر جنگلکاری با اشاره به معرفی ۶۱ ناحیه جدید در استانهای شمالی واقع در منطقه هیرکانی، توضیح داد: این نواحی فرصتی برای توسعه و مدیریت پایدار جنگلهای شمال فراهم میکند تا حفاظت از این منابع طبیعی ارزشمند به بهترین شکل انجام شود.
وی درباره ماهیت پارکداری گفت: نگاه سازمان به پارکها صرفاً اقتصادی نیست بلکه عمدتاً حفاظتی است اما همزمان باید به قوانین و اصول اقتصادی نیز توجه شود تا تعادل بین حفاظت و بهرهبرداری برقرار گردد.
