به گزارش خبرنگار مهر، رسول اشرفی پور بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هیئت‌مدیره انجمن مجریان پارک‌های جنگلی مازندران، با تأکید بر لزوم طراحی پارک‌ها بر اساس ویژگی‌های بوم‌شناختی و فرهنگی، اظهار کرد: همان‌گونه که حفظ طبیعت برای ما اهمیت دارد، باید به آثار انسانی و نشانه‌های فرهنگی هر منطقه نیز توجه کنیم.

وی افزود: طراحی پارک‌ها باید بر پایه درک دقیق از سیمای سرزمین انجام شود؛ به این معنا که ویژگی‌های جغرافیایی، طبیعی، تاریخی و ادبیات محلی هر منطقه در آن گنجانده شود.

اشرفی‌پور ادامه داد: معماری سنتی، بناهای تاریخی و روایت‌های اسطوره‌ای که ریشه در فرهنگ بومی دارند، جزو مولفه‌هایی هستند که اغلب در طراحی‌ها نادیده گرفته شده‌اند، در حالی که این عناصر بخش مهمی از هویت منطقه را شکل می‌دهند.

معاون امور جنگل، تنوع زیستی را یکی از مولفه‌های محوری در طراحی پارک‌ها دانست و گفت: حفاظت از تنوع زیستی و تضمین استمرار خدمات اکولوژیکی باید به‌عنوان اهداف بلندمدت هر طرح مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در تدوین طرح‌ها باید نگاه مهندسی و چندوجهی حاکم باشد؛ به‌گونه‌ای که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و محیط زیستی به‌طور هم‌زمان دیده شود.

اشرفی‌پور خاطرنشان کرد: طراحی و مدیریت پارک‌های جنگلی فرآیندی پیچیده، دقیق و تخصصی است که نیازمند استفاده از دانش روز، فناوری‌های نوین و تجارب جهانی موفق است. همچنین هر طرح باید دارای پیوست فرهنگی و زیست‌محیطی باشد؛ چرا که این پیوست‌ها علاوه بر پشتیبانی از حفاظت، می‌توانند در توسعه اقتصادی مناطق نیز مؤثر باشند.

وی با اشاره به موضوع بازپروری جنگل‌ها گفت: یکی از اولویت‌های ما، توجه هم‌زمان به بازآفرینی پوشش گیاهی و طراحی ساختارهای رفاهی در پارک‌هاست تا هم طبیعت حفظ شود و هم امکان بهره‌برداری پایدار فراهم گردد.

اشرفی‌پور نقش انجمن مجریان پارک‌های جنگلی را «تسهیل‌گر» توصیف کرد و افزود: این انجمن می‌تواند میان طرح‌های علمی و مجریان میدانی ارتباط برقرار کند و مسیر اجرای صحیح پروژه‌ها را هموار سازد.

وی در پایان گفت: طرح‌های پارک جنگلی باید توان خودگردانی داشته باشند و مجریان موظف‌اند به آیین‌نامه‌های مربوط به استانداردسازی و قیمت‌گذاری پایبند باشند. همچنین سند گردشگری بوم‌محور که در چارچوب توسعه انجمن مجریان پارک‌های جنگلی مازندران تدوین شده، نگاهی فراتر از صرف طبیعت‌محوری دارد و تلاش می‌کند میان طبیعت، فرهنگ و اقتصاد پیوندی پایدار برقرار کند.