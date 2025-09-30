  1. استانها
  2. مازندران
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

باقری: سند جامع توسعه پارک‌های جنگلی مازندران تدوین شد

ساری - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با اشاره به تدوین سند جامع توسعه پارک‌های جنگلی در استان، آن را گامی مهم در جهت تقویت گردشگری طبیعی، اشتغال‌زایی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر،علی باقری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست هیئت‌مدیره انجمن مجریان پارک‌های جنگلی مازندران که با حضور مدیران ملی و استانی منابع طبیعی در مجموعه گردشگری میزبان بابلسر برگزار شد، گفت: تدوین سند راهبردی برای توسعه پارک‌های جنگلی، حاصل یک همکاری نزدیک میان اداره‌کل منابع طبیعی استان، سازمان منابع طبیعی کشور و انجمن مجریان است که می‌تواند به عنوان مرجع اجرایی و حمایتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در این سند، ابعاد مختلف فنی، اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی به دقت بررسی و لحاظ شده و تلاش شده تا با نگاهی جامع، مسیر توسعه پایدار در عرصه‌های جنگلی استان ترسیم شود.

باقری جامخانه با اشاره به جایگاه گردشگری جنگل در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی مناطق، تصریح کرد: پارک‌های جنگلی تنها محل تفریح نیستند، بلکه می‌توانند به عنوان پیشران توسعه محلی، بستری برای مشارکت جوامع بومی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشند.

وی تأکید کرد: برای جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران در این حوزه، باید با حفظ اصول حفاظتی منابع طبیعی، رویکردی تسهیل‌گر در پیش گرفته و با نگاه مثبت، مسیر قانونی فعالیت‌های آنان را هموار کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری همچنین ضمن قدردانی از حمایت معاونت امور جنگل و مدیران سازمان منابع طبیعی کشور، ابراز امیدواری کرد اجرای این سند بتواند الگوی موفقی برای مدیریت یکپارچه، مسئولانه و بهره‌ور از پارک‌های جنگلی در سطح کشور ایجاد کند.

