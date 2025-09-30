به گزارش خبرنگار مهر،علی باقری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست هیئت‌مدیره انجمن مجریان پارک‌های جنگلی مازندران که با حضور مدیران ملی و استانی منابع طبیعی در مجموعه گردشگری میزبان بابلسر برگزار شد، گفت: تدوین سند راهبردی برای توسعه پارک‌های جنگلی، حاصل یک همکاری نزدیک میان اداره‌کل منابع طبیعی استان، سازمان منابع طبیعی کشور و انجمن مجریان است که می‌تواند به عنوان مرجع اجرایی و حمایتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در این سند، ابعاد مختلف فنی، اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی به دقت بررسی و لحاظ شده و تلاش شده تا با نگاهی جامع، مسیر توسعه پایدار در عرصه‌های جنگلی استان ترسیم شود.

باقری جامخانه با اشاره به جایگاه گردشگری جنگل در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی مناطق، تصریح کرد: پارک‌های جنگلی تنها محل تفریح نیستند، بلکه می‌توانند به عنوان پیشران توسعه محلی، بستری برای مشارکت جوامع بومی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشند.

وی تأکید کرد: برای جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران در این حوزه، باید با حفظ اصول حفاظتی منابع طبیعی، رویکردی تسهیل‌گر در پیش گرفته و با نگاه مثبت، مسیر قانونی فعالیت‌های آنان را هموار کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری همچنین ضمن قدردانی از حمایت معاونت امور جنگل و مدیران سازمان منابع طبیعی کشور، ابراز امیدواری کرد اجرای این سند بتواند الگوی موفقی برای مدیریت یکپارچه، مسئولانه و بهره‌ور از پارک‌های جنگلی در سطح کشور ایجاد کند.