فراگیری و عدالت اجتماعی رکن اصلی مدیریت شهری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غلامزاده معاون امور بینالملل مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران در نشست ابرشهرهای جهان که تحت عنوان «گفت و گوی ابرشهرها؛ فراگیری اجتماعی» و با حضور نمایندگان نیویورک، پاریس، استانبول، گوانگجو، توکیو و همچنین سازمانهای بین المللی شهری برگزار شد، سیاستهای فراگیری اجتماعی در مدیریت شهری تهران را مطرح و بر محورهای اجرایی آن تأکید کرد.
ساختاربندی شهر بر اساس نقشه راهبری عدالت اجتماعی، برقی سازی حمل و نقل عمومی با اولویت مناطق مرکزی و کم برخوردار، بازآفرینی مناطق پرخطر اجتماعی در قالب فضای عمومی تفریحی مانند پیادهراه حضرت زهرا (س)، احیای هویت فرهنگی و شهری با بازسازی بناهای تاریخی و تبدیل آنها به خانه موزه ها یا مراکز هنری و تلاش برای ایجاد فرصتهای برابر برای سرمایه انسانی با تأسیس پارکهای علم و فناوری در مناطق کم برخوردار و تقویت تابآوری شهری با استفاده از گروههای دوام و مشارکت اجتماعی به ویژه در دوران جنگ تحمیلی اسرائیل از جمله محورهای عنوان شده توسط معاون امور بینالملل در این نشست بود.
وی همچنین بر ضرورت همکاریهای بین المللی، تبادل تجربهها و آموزش متقابل در این زمینه تأکید کرد.
اجلاس ابرشهرهای جهان در چهارچوب کنگره شهری سئول ۲۰۲۵ برگزار شد که فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات، معرفی دستاوردهای شهری و توسعه همکاریهای بینشهری با حضور نمایندگان کلانشهرهای جهان فراهم کرده است.
کنگره شهری سئول همزمان با چهلمین سالگرد تأسیس سازمان متروپلیس از ۷ تا ۹ مهر ۱۴۰۴ در پایتخت کره جنوبی برگزار میشود.
نظر شما