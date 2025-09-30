  1. جامعه
  2. شهری
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

معرفی ابتکار «من شهردارم» در کنگره شهری سئول ۲۰۲۵

معاون امور بین‌الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در کنگره شهری سئول ۲۰۲۵ طرح نوآورانه «من شهردارم» را به عنوان نمونه‌ای موفق از مدیریت شهروندمحور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غلامزاده که برای حضور در نشست رسمی هیئت‌مدیره سازمان کلانشهرهای جهان (متروپولیس) که امسال در چهارچوب کنگره سئول برگزار می‌شود، به پایتخت کرده جنوبی سفر کرده است، به دعوت مسئولان این رویداد برای معرفی این ابتکار شهرداری در نشست تخصصی «راهکارهای شهری» حضور یافت.

وی ضمن معرفی طرح «من شهردارم»، مراحل طراحی آن بر اساس ایده حکمرانی مشارکتی و فازهای اجرای آن را ارائه کرده و این ابتکار را به‌عنوان الگویی موفق در اجرای حکمرانی شهری با محوریت شهروندان و ترغیب مشارکت مستقیم آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های شهری ارائه کرد.

کنگره شهری سئول ۲۰۲۵ همزمان با رویداد چهلمین سالگرد متروپلیس از ۷ تا ۹ مهر ۱۴۰۴ در سئول، پایتخت کره جنوبی برگزار می‌شود.

