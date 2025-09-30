۵۳ درصدمددجویان کمیته امداد گلستان را سالمندان تشکیل می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بابائی، با اشاره به ریشه‌های دینی و قرآنی فعالیت‌های این نهاد، اظهار کرد: رویکرد کمیته امداد برگرفته از تعالیم انسان‌ساز قرآن و دین مبین اسلام است.

بابائی افزود: ۳۰ درصد سالمندان استان و ۵۳ درصد مددجویان تحت حمایت کمیته امداد گلستان را سالمندان تشکیل می‌دهند و این افراد از خدمات متنوعی بهره‌مند هستند.

وی افزود: سالمندان تحت حمایت، از خدمات کمک‌هزینه معیشت، بهداشتی و درمانی، تأمین جهیزیه فرزندان، وام کارگشایی، ودیعه مسکن، اردوهای زیارتی، هزینه‌های نگهداری، تأمین مسکن، ارائه خدمات عمرانی، لوازم ضروری زندگی و آموزش‌های فرهنگی و مشاوره‌ای برخوردار می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به وجود ۸۰ هزار و ۹۴۹ خانوار تحت حمایت در استان، افزود: ۴۲ هزار و ۵۲۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۶۶ هزار و ۶۴۲ نفر سالمند تحت پوشش هستند که در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۴۵ میلیارد تومان کمک معیشتی به آنها پرداخت شده است.

بابائی ایجاد اشتغال برای خانواده‌های سالمند را به‌عنوان ضرورتی برای افزایش امید به زندگی مطرح کرد و گفت: در سال گذشته، ۱۶۷ طرح اشتغال‌زایی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان اجرا شد و در ۶ ماه نخست امسال نیز ۷۸ سالمند مستعد شناسایی و در چرخه تسهیلات اشتغال قرار گرفته‌اند.

وی همچنین به خدمات عمرانی کمیته امداد اشاره کرد و افزود: رفع مشکلات مسکن سالمندان از طریق خرید، احداث، پرداخت اجاره و ودیعه مسکن، تعمیر و تجهیز منازل و لوله‌کشی گاز از جمله خدمات مهم ماست. تاکنون در سال جاری، ۳۵۴ خدمت مسکن به سالمندان ارائه شده که ۲۲۰ مورد آن مربوط به احداث مسکن است.

بابائی درباره تأمین لوازم ضروری زندگی گفت: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، ۸۵۰ دستگاه لوازم خانگی مانند یخچال، آبگرمکن و پنکه با اعتباری معادل ۸۵ میلیارد ریال با مشارکت خیرین تهیه و به سالمندان اهدا شده است.

وی همچنین از پرداخت حق بیمه اجتماعی برای هزار و۲۰۰ سالمند روستایی و عشایری خبر داد و افزود: مبلغ ۸۴ میلیارد ریال نیز برای هزینه‌های درمانی، کالا و تجهیزات پزشکی از جمله تخت، تشک مواج و ویلچر به ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر از سالمندان استان مساعدت شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان تأکید کرد: در راستای ارتقای شاخص‌های بهداشتی، برنامه غربالگری سلامت سالمندان در بازه‌های زمانی مختلف به صورت مستمر اجرا می‌شود.