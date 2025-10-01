به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه و همزمان با روز جهانی سالمند، برنامه‌ای ویژه برای دیدار و دلجویی از جمعی از سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه برگزار شد.

رضا طاهری، مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه، با اشاره به خدمات ارائه‌شده به سالمندان تحت پوشش گفت: بیش از ۶۲ هزار سالمند در استان از خدمات کمیته امداد بهره‌مند هستند که شامل پرداخت مستمری، کمک‌های معیشتی، تعمیر و بهسازی مسکن، حمایت‌های درمانی و ارائه برنامه‌های فرهنگی مانند اردوهای زیارتی می‌شود.

وی افزود: امیدواریم با مشارکت خیرین و حمایت‌های مردمی بتوانیم در ارتقای سطح رفاه و آرامش این قشر ارزشمند بیش از گذشته موفق عمل کنیم.