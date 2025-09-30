  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

خدرویسی: یک میلیون و ۶۰۰ هزار سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، سالمندان را «موهبتی الهی و ستون خانواده و سرمایه کشور» خواند و گفت: بیش از ۱.۵ میلیون سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خدرویسی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در اختتامیه همایش ملی سراسری تکریم سالمندان تحت حمایت کمیته امداد کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، بر اهمیت سالمندان و نقش آنان در خانواده و جامعه تأکید کرد و گفت: در نهاد کمیته امداد حدود پنج میلیون نفر تحت حمایت هستند که از این تعداد، یک میلیون و ۶۳۶ هزار نفر سالمند هستند.

خدرویسی خطاب به سالندان گفت: حضور شما سالمندان موهبتی الهی و دری گرانبها در صدف زندگی است و شما ستون خانواده و سرمایه کشور هستید.

وی افزود: خدمت به سالمندان وظیفه دینی و انسانی ماست و تکریم شما تکلیف قرآنی و دینی ما محسوب می‌شود. به همین دلیل، شورای سالمندی کمیته امداد تشکیل شده است تا نحوه خدمت‌رسانی به این قشر ارزشمند در حوزه دارو، درمان و سایر نیازهای آنان مدیریت شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد همچنین به اهمیت دعاهای خالصانه سالمندان اشاره کرد و گفت: دعاهای شما خیر و روزی خدمت‌رسانی ما را تضمین کرده و موجب برکت و ثبات برنامه‌های کمیته امداد می‌شود.

کد خبر 6607098

برچسب‌ها

