خدرویسی: یک میلیون و ۶۰۰ هزار سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خدرویسی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در اختتامیه همایش ملی سراسری تکریم سالمندان تحت حمایت کمیته امداد کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، بر اهمیت سالمندان و نقش آنان در خانواده و جامعه تأکید کرد و گفت: در نهاد کمیته امداد حدود پنج میلیون نفر تحت حمایت هستند که از این تعداد، یک میلیون و ۶۳۶ هزار نفر سالمند هستند.

خدرویسی خطاب به سالندان گفت: حضور شما سالمندان موهبتی الهی و دری گرانبها در صدف زندگی است و شما ستون خانواده و سرمایه کشور هستید.

وی افزود: خدمت به سالمندان وظیفه دینی و انسانی ماست و تکریم شما تکلیف قرآنی و دینی ما محسوب می‌شود. به همین دلیل، شورای سالمندی کمیته امداد تشکیل شده است تا نحوه خدمت‌رسانی به این قشر ارزشمند در حوزه دارو، درمان و سایر نیازهای آنان مدیریت شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد همچنین به اهمیت دعاهای خالصانه سالمندان اشاره کرد و گفت: دعاهای شما خیر و روزی خدمت‌رسانی ما را تضمین کرده و موجب برکت و ثبات برنامه‌های کمیته امداد می‌شود.