حضور ۱۰۵۰ سالمند در همایش سراسری تکریم سالمندان کمیته امداد در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم آبادی صبح سه شنبه در اختتامیه همایش سراسری تکریم سالمندان تحت حمایت کمیته امداد کشور که در محل اردوگاه ثامن الائمه مشهد برگزار شد، ضمن گرامیداشت شهیدان دفاع مقدس و یاد و خاطره جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: هیچ‌کس به مشهد مشرف نمی‌شود مگر با اجازه و دعای امام رضا (ع)، و برای ما افتخاری است که نوکر شما در امر خدمت‌رسانی باشیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی بر ارزش تکریم سالمندان و تأثیر دعاهای خالصانه آنان بر خدمت‌رسانی کمیته امداد تأکید کرد.

وی گفت: همه اردوها و برنامه‌های فرهنگی، از جمله اردوهای قرآنی، نخبگان علمی و هنری و بازماندگان تحصیل و ازدواج، ارزشمند هستند اما اردوی سالمندان به حهت دعاهای خالصانه آنها خیر و روزی خدمت‌رسانی ما را تضمین کرده است.

سلم‌آبادی تصریح کرد: اگر ضعفی در برگزاری برنامه‌ها وجود داشته، مربوط به بنده بوده و هیچ‌گونه تقصیری متوجه مشهد مقدس نیست.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی در ادامه از همکاری تمامی نهادها برای برگزاری این اردو با حضور ۱۰۵۰ سالمند قدردانی کرد و گفت: این نشست‌ها پیوندهای خانوادگی و نسلی را تقویت می‌کنند و تکریم سالمندان، سرمایه‌گذاری برای آینده ماست.

وی گفت: ما تلاش کردیم در راستای تاکید حاج اقا بختیاری رئیس کمیته امداد بر اهمیت عزت‌مندی و تکریم سالمندان گام برداریم.