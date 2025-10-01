انجمن بازیگران آمریکا در برابر بازیگر هوش مصنوعی به پاخاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، تیلی نوروود اولین بازیگری که توسط هوش مصنوعی ساخته شده، توسط انجمن بازیگران آمریکا (SAG-AFTRA) محکوم شد.
این انجمن با انتشار بیانیهای ساخته شدن تیلی نوروود اولین بازیگری که هوش مصنوعی آن را خلق کرده و خالقش ادعا کرده است چندین نماینده استعدادیابی قصد امضای قرارداد با این ساخته هوش مصنوعی را دارند، محکوم کرد. این مخلوق به موضوعی بحثبرانگیز در هالیوود بدل شده و انجمن بازیگران که پس از اظهارنظر چندین بازیگر درجه یک، اکنون در این مورد موضعگیری کرده، معتقد است که «خلاقیت انسانمحور است و باید باقی بماند».
انجمن بازیگران نوشت: «تیلی نوروود» بازیگر نیست، بلکه شخصیتی است که توسط یک برنامه کامپیوتری خلق شده و اساس خلق شدن او هم کار بازیگران حرفهای بیشماری بوده که بدون اجازه یا دادن غرامت به آنها، از تجربیاتشان برای ساخت آن استفاده شده است.
در بیانیه همچنین آمده است: این موجود هیچ تجربه زندگی برای الهام گرفتن ندارد، هیچ احساسی ندارد و از آنچه دیدهایم، مخاطبان علاقهای به تماشای محتوای تولید شده توسط کامپیوتر که از تجربه انسانی جدا شده باشد، ندارند. چنین فیلمی هیچ «مشکلی» را حل نمیکند و تازه مشکل استفاده از اجراهای دزدیده شده برای بیکار کردن بازیگران، به خطر انداختن معیشت بازیگران و بیارزش کردن هنر انسانی را ایجاد میکند.
این انجمن افزود: تهیهکنندگانی که برای استفاده از این ساخته قرارداد امضا کنند باید آگاه باشند که نمیتوانند بدون رعایت تعهدات قراردادی ما، از بازیگران مصنوعی استفاده کنند.
از سوی دیگر الین ون در ولدن خالق این اثر، با بیان اینکه تیلی جایگزینی برای انسان نیست، بلکه یک اثر خلاقانه و یک اثر هنری است، سعی کرد از خود دفاع کند. وی از تیلی به عنوان یک ابزار جدید، یک قلمموی جدید یادکرد که جایگاهی مانند انیمیشن، عروسکگردانی یا صنعت سیجیآی دارد و امکانات جدیدی فراهم کرده است.
ستارگان هالیوود مانند لوکاس کیج، ملیسا باررا، کرسی کلمونز، مارا ویلسون و دیگران به سرعت در رسانههای اجتماعی این ساخته هوش مصنوعی را محکوم کردند. ووپی گلدبرگ قسمتی از برنامه خود را به این امر اختصاص داد که آیا یک «بازیگر» هوش مصنوعی هرگز میتواند جایگزین یک بازیگر انسانی شود؟
امیلی بلانت هم که خبر ساخته شدن چنین ابزاری را در مصاحبه با ورایتی دریافته بود با تماشای فیلم آن با شوک و ترس واکنش نشان داد و گفت: آیا این من را ناامید میکند؟ نمیدانم چطور پاسخ کاملی بدهم، جز اینکه بگویم چقدر وحشتناک است. آژانسها. لطفاً بس کنید. لطفاً ارتباط انسانی ما را از بین نبرید.
استودیوی تولید هوش مصنوعی «پارتیکل ۶» که متعلق به ون در ولدن است، خالق این محصول است و ون درولدن روز شنبه در نشستی در زوریخ گفت که کارگزاران آژانسها برای خرید آن دارند سرودست میشکنند. این خبر موجی از نارضایتی فوری و یک حساب کاربری طنز در رسانههای اجتماعی را شکل داد.
ملیسا باررا در اینستاگرام نوشت: امیدوارم همه بازیگرانی که توسط مدیری که این کار را انجام میدهد استخدام شده اند، از این کار دست بردارند. چندشآور است.
کرسی کلمونز اضافه کرد: کارگزاران را بیرون کنید. اسم آنها را میخواهم.
مارا ویلسون نوشت: از چهرههای صدها زن جوان زنده برای ساختن او استفاده شده است. نمیشد خود آنها را استخدام کنید؟
لوکاس گیج هم کار کردن با این ابزار را کابوسی برای کار کردن خواند.
ووپی گلدبرگ گفت: پس از آنکه بسیاری از بازیگران خواستار تحریم آژانسهایی شدند که قصد عقد قرارداد با بازیگران هوش مصنوعی را دارند، حالا سازنده او ادعا میکند که تیلی جایگزینی برای یک انسان نیست، بلکه یک اثر خلاقانه است و شخصیتهای هوش مصنوعی باید به عنوان بخشی از ژانر خودشان قضاوت شوند، نه اینکه با بازیگران انسانی مقایسه شوند.
گلدبرگ عنوان کرد: تیلی نگاه بت دیویس را دارد، لبهای همفری بوگارت را دارد و ترکیبی از ۵ هزار چهره مختلف است، کمی ناعادلانه است. نیست؟ خب ادامه دهید، ولی همیشه میشود آنها را از ما تشخیص داد. ما متفاوت حرکت میکنیم، چهرههایمان متفاوت حرکت میکنند، بدنهایمان متفاوت حرکت میکنند.
