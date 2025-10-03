پس از بازیگر مجازی، هوش مصنوعی کارگردانی هم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آندره‌آ ایرولینو تهیه‌کننده ایتالیایی که فیلم «فراری» مایکل مان را تهیه کرده بود از تولید فیلم «بطالت شیرین» خبر داده و گفته این فیلم توسط هوش مصنوعی ساخته شده و اولین فیلم کارگردانی شده توسط یک کارگردان مجازی است.

در بیانیه‌ای که وی منتشر کرده گفته است که این فیلم «برای تجلیل از زبان شاعرانه و رویایی سینمای بزرگ اروپا» ساخته شده و یک عامل هوش مصنوعی به نام «فلین‌ای‌آی» کارگردان آن است.

درباره خلاصه داستان گفته شده است: «بطالت شیرین» فردایی را به تصویر می‌کشد که در آن تنها یک درصد از بشریت هنوز کار می‌کنند و کار یک آئین نمادین است، در حالی که بقیه جمعیت در آزادی و فراغتی که ماشین‌ها فراهم می‌کنند، زندگی می‌کنند. در میان کارخانه‌های کلیسای جامع، دلقک‌های مکانیکی و صفوف سوررئال، «آخرین کارگران» به آخرین نقاب‌های بشریتی تبدیل می‌شوند که در برابر گستاخی کار مقاومت می‌کند.

این خبر در حالی اعلام شده که خلق تیلی نوروود بازیگر هوش مصنوعی، واکنش جامعه بازیگری را برانگیخته و انجمن بازیگران آمریکا (SAG-AFTRA) علیه آن واکنش نشان داده است.

ایرولینو در این بیانیه گفت: برای اولین بار، نقش‌های سنتی صنعت سینما دوباره تعریف می‌شوند.

آندره‌آ ایرولینو سرپرست و تهیه‌کننده انسانی است که فرآیند هوش مصنوعی را هدایت، نظارت و ثبات خلاقیت و تولید را تضمین می‌کند.

در این بیانیه همچنین ذکر شده که آندریا بیگلیون کارگردان فیلم‌های ایتالیایی «پهباد» و «حداقل تو در جهان هستی» هدایت سیستم و انسان حاضر در این چرخه را برعهده دارد و چون پل بین شهود الگوریتمی و حساسیت هنری انسان عمل کرده است.

بازیگران این فیلم توسط شرکت آندریا ایرولینو که با افراد واقعی کار می‌کند، تأمین می‌شوند و چهره، فیزیک و شخصیت خود را برای زنده کردن بازیگران و شخصیت‌های دیجیتالی جدید به کار می‌گیرند.

در این بیانیه آمده است: این بازیگران دیجیتال که از پیوند حضور انسان و فن‌آوری مولد زاده شده‌اند، تنها روی پرده سینما وجود نخواهند داشت؛ آنها فراتر از فیلم، در رسانه‌های اجتماعی به بیان نظرات و محتوای شخصی خود می‌پردازند و با تعامل با دیگران به حیات خود ادامه خواهند داد. شرکت آندره‌آ ایرولینو این بُعد جدید را به عنوان «وجود انسان دیجیتال» تعریف می‌کند.

این تهیه کننده افزوده که با «بطالت شیرین» آغاز فصل جدیدی از تاریخ سینما جشن گرفته می‌شود.

وی عنوان کرده است: چشم‌انداز ما ساده و در عین حال انقلابی است؛ متحد کردن حساسیت انسانی با قدرت خلاقانه هوش مصنوعی به منظور روایت داستان‌هایی که هیچ‌کس قبلاً تصور نکرده است. فلین‌ای‌آی کارگردانی است که هرگز نمی‌خوابد، در حالی که بازیگر مجازی هم فراتر از صفحه نمایش زندگی می‌کند. این آینده است، اما همچنین بازگشتی به شعر اصیل سینما!

در انتهای بیانیه وی آمده است: این رویکرد جدید تولید - به رهبری یک عامل هوش مصنوعی به عنوان کارگردان، شامل بازیگران دیجیتالی خلق شده از افراد واقعی و اعمال شده در این پروژه - قرار نیست جایگزین سینمای سنتی شود. بلکه، یک روش جایگزین برای خلق است.