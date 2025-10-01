  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

دادگاه فدرال: اقدام ترامپ در اخراج فعالان طرفدار فلسطین خلاف قانون است

دادگاه ناحیه بوستون حکم داده که تلاش‌های ترامپ برای اخراج فعالان طرفدار فلسطین و مخالفان جنگ غزه خلاف قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، ویلیام یانگ، قاضی باسابقه دادگاه ناحیه بوستون که در دهه ۱۹۸۰ از سوی رونالد ریگان، رئیس جمهور جمهوری‌خواه، به این سمت منصوب شد، بر اساس دادخواست چندین سازمان دانشگاهی که سیاست دولت ترامپ مبنی بر اخراج فعالان طرفدار فلسطین را «اخراج ایدئولوژیک» توصیف کرده بودند، حکم داد که این اقدام ترامپ ناقض متمم اول قانون اساسی که آزادی بیان را تضمین می‌کند، است.

قاضی یانگ در حکم خود آورده است که مقامات وزارت امور خارجه و امنیت داخلی «با همدستی و سوءاستفاده از اختیارات گسترده خود، فعالان غیرآمریکایی طرفدار فلسطین را به دلیل اعمال سخنرانی سیاسی هدف قرار داده و اخراج کردند. آن‌ها همچنین این کار را برای ایجاد ترس در سایر فعالان غیرآمریکایی طرفدار فلسطین نیز انجام دادند؛ سخنرانی قانونی طرفدار فلسطین را سرکوب کردند و عمداً آزادی بیان این افراد را انکار کردند.»

در حال حاضر، قاضی فقط ارزیابی خود را از اقدامات دولت منتشر کرده است و بعداً در مورد اقدامات بعدی در این زمینه تصمیم خواهد گرفت. وکلای شاکیان از او خواسته‌اند که مانع از تهدید دولت به دستگیری‌ها و اخراج‌های مشابه در آینده شود.

وکلای شاکیان شواهدی را به قاضی ارائه کردند که به گفته آن‌ها نشان می‌دهد دولت ترامپ یک کمپین هماهنگ برای هدف قرار دادن دانشجویان و محققانی که از رژیم صهیونیستی انتقاد کرده یا با فلسطینی‌ها ابراز همدردی کرده‌اند، به راه انداخته است.

کد خبر 6607735
الناز رحمت نژاد

