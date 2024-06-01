خبرگزاری مهر، گروه بینالملل، هیأت منصفه دادگاه نیویورک پنجشنبه گذشته به اتفاق آرا دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در پرونده جعل اسناد با هدف کتمان پرداخت حقالسکوت به یک بازیگر فیلمهای مستهجن پیش از انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶ مجرم شناخت؛ ترامپ در تمام ۳۴ فقره این پرونده مجرم شناخته شد. این نخستین بار است که یکی از رؤسای جمهور آمریکا به ارتکاب به جرمی محکوم میشود.
هیأت منصفه پس از صدور رأی، منحل میشود، سپس پرونده وارد مرحله صدور حکم میشود، فرآیندی که عمدتاً تحت نظارت قاضی «خوان مرچان» قاضی پرونده انجام میشود. قاضی، تاریخ صدور رسمی حکم ترامپ را ۱۱ جولای (۲۱ تیر) تعیین کرده است. دراین فاصله وکلای ترامپ و دادستانها میتوانند مستندات حقوقی خود را در ارتباط با مجازات متناسبی که میتواند به قاضی توصیه کنند به دادگاه ارائه دهند.
آیا ترامپ میتواند همچنان نامزد انتخابات ریاستجمهوری باشد؟
هر چند وکلای ترامپ ممکن است سعی کنند تاریخ صدور حکم او را عقبتر بیندازند (حتی پس از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در ۵ نوامبر)، اما به گزارش وبسایت شبکه سیانان حتی اگر ترامپ به زندان هم محکوم شود، همچنان میتواند به عنوان نامزد انتخابات ریاستجمهوری در انتخابات حضور داشته باشد و به کاخ سفید راه یابد، چون قانون اساسی آمریکا تنها سه شرطِ «شهروند آمریکابودن، داشتن بالای ۳۵ سال سن، و حداقل ۱۴ سال زندگی در خاک آمریکا» را برای نامزد انتخابات ریاستجمهوری تعیین کرده است.
افزون بر این آنگونه که خبرگزاری رویترز نوشته برای افرادی که در ایالت نیویورک به جرم جعل اسناد تجاری متهم میشوند، جریمه زندان به ندرت در نظر گرفته میشود. اندرو ویناشتاین، وکیل مدافع نیویورکی که در سال ۲۰۰۹ وکالت فردی با اتهام مشابه را برعهده داشت، گفت: معمولاً این قبیل پروندهها، جزو مواردی نیست که انتظار داشته باشید یک مجرم دولتی بدون سابقه کیفری حکم زندان دریافت کند.
براساس مقررات، جرم جعل اسناد تجاری میتواند حداکثر چهار سال حبس در پی داشته باشد. ۶ کارشناس حقوقی از جمله وکلای مدافع و دادستانهای اسبق آمریکایی، به رویترز گفتهاند که در نیویورک به ندرت پیش آمده است فردی همچون ترامپ بدون سابقه کیفری، برای جرمی همچون جعل اسناد تجاری، به زندان محکوم شود و معمولاً برای چنین جرایمی حکم جزای نقدی بریده میشود. هرچند به گفته آنها، چنین حکمی غیرممکن نیست و زود است که بخواهیم درباره مجازات ترامپ صحبت کنیم.
قاضی مرچان برای تصمیمگیری درباره مجازات ترامپ، احتمالاً شدت و درجه حساسیت اتهامات را به دلیل ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا مد نظر قرار خواهد داد. همچنین تصمیم ترامپ مبنی بر عدم اقرار به جرم، در تصمیم وی تأثیرگذار خواهد بود. ترامپ به ۳۴ فقره اتهام اقرار نکرده و تاکید کرده که با شاکی پرونده هیچ رابطه جنسی نداشته است!
ترامپ در واکنش به این حکم گفته «این محاکمه فاسد و شرمآور بود. رأی واقعی را مردم آمریکا در پنجم نوامبر میدهند. و ما همچنان تا لحظه آخر خواهیم جنگید و پیروز خواهیم شد.»
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