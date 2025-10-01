  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۴

اعلام جرم دادستانی علیه عوامل تولید گزارش در مورد آمار برخی نوزادان

اعلام جرم دادستانی علیه عوامل تولید گزارش در مورد آمار برخی نوزادان

دادستانی تهران از مدیرمسئول و عوامل یک روزنامه به‌دلیل انتشار گزارش کذب در مورد میزان تولد نوزادان سندروم داون اعلام جرم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، انتشار یک گزارش در یک از روزنامه‌های کشور که مدعی شده بود پس از اجرای قانون جوانی جمعیت، میزان تولد نوزادان سندروم افزایش و مراجعه برای غربالگری کاهش یافته است، تشکیل پرونده قضایی علیه مدیر مسئول روزنامه و عوامل تولید کننده گزارش کذب را به همراه داشت.

بنا بر این گزارش؛ با انتشار این گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع تخصصی موضوع محتوای منتشر شده را تکذیب کرد.

وزارت بهداشت اعلام کرد ادعای رشد ۲ تولد نوزادان با اختلال کروموزومی مصداق نشر اکاذیب است و پشتوانه عینی ندارد.

همچنین انتشار این گزارش خلاف واقع، مستمسک تولید محتوا در رسانه‌های معاند شده بود.

بلافاصله پس از انتشار این گزارش دادستانی تهران ضمن تشکیل پرونده و با توجه به محتوای تولید و تکذیبیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علیه مدیر مسئول و عوامل تولید کننده گزارش کذب در روزنامه مورد اشاره اعلام جرم کرد.

کد خبر 6607753
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها