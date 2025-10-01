بازگردانی ۲۴۵ هکتار از اراضی ملی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نظری مبارزه با زمین خواری را یکی از مهمترین اولویت های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد و گفت: در شش ماهه نخست امسال ۲۴۵.۱ هکتار از اراضی ملی تصرف شده به نفع دولت بازگردانده شد.

وی اظهار کرد: این میزان رفع تصرف شده شامل ۵۶.۷ هکتار طی ۷۷ فقره پرونده بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ و ۱۸۸.۴ هکتار نیز طی ۵۲ فقره پرونده اجرای احکام قضایی است.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: آمار رفع تصرف در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش بسیار چشمگیری داشته است.