به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در منابع طبیعی میامی از رفع تصرف بیش از ۳۷ هکتار از اراضی ملی به ارزش بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال طی شش ماه اول سال جاری در حوزه استحفاظی شهرستان میامی خبر داد.

وی با بیان اینکه برخورد قاطعانه با متصرفان اراضی ملی در دستور کار قرار دارد، افزود: حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی به عنوان سرمایه های ملی و بستر توسعه پایدار همواره در دستور کار اداره منابع طبیعی قرار دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی میامی همچنین بیان کرد: یگان حفاظت با برنامه ریزی منظم وحضور میدانی مستمر به طور جدی از منابع طبیعی به عنوان سرمایه های بین نسلی حفاظت می کند.