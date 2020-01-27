آزادسازی ۲۸ هکتار از اراضی ملی در استان البرز

سرهنگ فرامرز نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر به اقداماتی که برای آزادسازی بخشی از اراضی ملی در استان البرز انجام شده اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه نخست امسال ۵۸ فقره احکام قلع و قمع اجرا شده که منجر به رفع تصرف بیش از ۲۸ هکتار از اراضی ملی استان شده است.

به گفته وی در شهرستان کرج از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه ۲۴ فقره پرونده قلع و قمع و خلع ید تشکیل و به صدور حکم منجر شد به طوری که سه هکتار از اراضی ملی آزاد سازی شد. همچنین در شهرستان طالقان نیز سه فقره پرونده قضائی تشکیل و یک و نیم هکتار رفع تصرف شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز به تشکیل یک فقره پرونده قضائی در شهرستان نظرآباد اشاره کرد که منجر به آزادسازی یک هکتار از اراضی ملی شده است، گفت: در شهرستان ساوجبلاغ نیز با تشکیل ۲۹ فقره پرونده قضائی ۱۲ هکتار از ارضای ملی رفع تصرف شده است.

نیکزاد همچنین به تشکیل یک فقره پرونده قضائی در شهرستان اشتهارد اشاره کرد که منجر به آزادسازی بیش از ۱۰ هکتار از اراضی ملی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در استان اشاره کرد و گفت: با اجرای این تبصره اگر مأموران یگان حفاظت حین انجام وظیفه با هرگونه دیوارکشی اراضی ملی روبرو شوند می‌توانند برای رفع تصرف اقدام کنند و نیاز به تشکیل پرونده قضائی در این باره نیست.

به گفته فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز امسال با اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ۴۵ فقره پرونده قضائی در شهرستان‌های کرج، طالقان، ساوجبلاغ و اشتهارد تشکیل و بیش از ۲۳ هکتار اراضی ملی رفع تصرف شده است.

نیکزاد با اشاره به تشکیل ۱۴ فقره پرونده قضائی در شهرستان کرج که منجر به رفع تصرف سه هکتار از اراضی ملی شده است، گفت: این مهم با اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون جنگل‌ها محقق شده است.

وی همچنین گفت: در شهرستان طالقان نیز با تشکیل ۴ فقره پرونده قضائی ۱۷ هزار مترمربع رفع تصرف شده است. در شهرستان ساوجبلاغ نیز با تشکیل ۱۹ فقره پرونده قضائی بیش از ۱۷ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز افزود: در شهرستان اشتهارد نیز ۸ فقره پرونده قضائی تشکیل و بیش از ۲ هزار متر رفع تصرف شد.

نیکزاد در بخش دیگری به اجرای احکام ماده ۵۵ اشاره کرد که به پرونده‌های تخریب و رفع تصرف اراضی ملی اختصاص دارد، گفت: در شهرستان کرج ۵۷ فقره پرونده وجود داشت که بیش از ۳۰ هکتار بوده است، در شهرستان طالقان تعداد این پرونده‌ها ۴ فقره و به وسعت سه هزار متر بوده و در شهرستان نظرآباد نیز ۸ پرونده تخریب و رفع تصرف وجود داشت که عرصه ۱۵۴ هکتاری را شامل شده است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های تخریب و رفع تصرف اراضی ملی بیشتر درباره آزادسازی مراتع استان بوده است، گفت: در شهرستان ساوجبلاغ ۳۶ فقره پرونده با وسعت ۸۰ هکتاری بررسی شده است و در شهرستان اشتهارد نیز ۹ فقره با وسعت سه هکتار و ۹۹۰ متر مربع بوده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: در ۹ ماهه نخست امسال با اجرای ماده ۵۵ در راستای تخریب و رفع تصرف اراضی ملی ۱۱۴ فقره پرونده قضائی تشکیل و ۲۶۹ هکتار آزادسازی شد.

نیکزاد در خصوص تأثیر مشارکت مردمی در شناسایی اراضی ملی متصرفی نیز گفت: در این مورد سامانه ۱۵۰۴ به عنوان پل ارتباطی میان طبیعت دوستان و یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری در تمام طول شبانه روز پاسخگوی گزارش‌های مردمی در خصوص اعلام هرگونه حریق، تصرفات و دیگر موارد است.