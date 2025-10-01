به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی گردشگری در مراسم افتتاح پروژه های گردشگری که امروز در عمارت تاریخی ملوکانه برگزار شد گفت: ۲۶۴۷ پروژه در کشور در حال ساخت هست هدف ما حمایت از این پروژه هاست. ۱۵۳ پروژه پیشرفت ۹۰ درصدی دارد و امیدواریم تا خرداد سال آینده همه آنها به بهره برداری برسند.

وی گفت: با توجه به گشایش هایی که شد در سال گذشته حجم سرمایه گذاری ها دو و نیم‌همت بوده است. مجموع سرمایه گذاری با ۲۰ همت منابع از محل سپرده های خاص بوده است.

شالبافیان گفت: از محل منابعی که در اختیار وزارتخانه قرار گرفته ۶۴ هتل ۳۵ اقامتگاه سنتی و ۷۳ مجموعه گردشگری حمایت مالی شده اند. با تفاهمنامه ای که با مناطق آزاد امضا شد حجم پروژه های سرمایه گذاری کشور بسیار بیشتر خواهد شد. براساس گزارش وزیر کشور به دولت، صنعت گردشگری سومین حوزه از منظر سرمایه گذاری است. در ۱۳ استان و ۳۰ شهر سرمایه گذاری با معافیت های مالی رو به روست. در استان تهران هم تا سه سال قبل هر کسی که سرمایه گذاری می کرد باید عوارض و مالیات می‌داد ولی اکنون این اقدام تسهیل شده است.