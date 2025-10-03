سعید زینالعابدینی معاون تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره برنامههای این معاونت برای اجرای تئاتر در مدارس با توجه به آغاز فصل جدید فعالیت مدارس در کشور، به خبرنگار مهر گفت: طبق سنوات گذشته در دستور کار معاونت تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید نمایشهای پرتابل جهت اجرا در مدارس و البته مراکز فرهنگی کانون قرار دارد. سیاستهای محتوایی ما در تولید آثار برای اجرا در مدارس، آموزش مهارتهای ۱۲ گانه زندگی به همراه اقتباس از سرفصلهای کتب درسی است.
وی تأکید کرد: قصد ما این نیست که جای معلم را در مدرسه بگیریم زیرا معلم و تئاتر هر کدام کارکردهای خود را دارد اما علاوه بر اینکه آموزش مهارتهای زندگی را به دانشآموزان مدنظر قرار دادهایم برخی از مفاهیم کتب درسی را هم در آثار تئاتری به دانشآموزان ارائه می دهیم. این مفاهیم کتب درسی الزاما از دروس فارسی و تاریخ نیست بلکه مفاهیم دینی، علوم و مباحث ریاضی را هم به زبان ساده و شیرین هنر برای مخاطب دانشآموز ارائه میدهیم.
زینالعابدینی یادآور شد: ما با اجرای آثار تئاتری در مدارس به دنبال جمع کردن آمار نیستیم بلکه هدف ما از حضور در کلاسهای درسی و اجرای تئاتر، تأثیرگذاری بر ذهن مخاطب است.
معاون تئاتر کانون با اشاره به اینکه این نهاد از زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش است، افزود: بیشتر ارتباط ما با مدارس است و برای مدارس کمبرخوردار و مناطق محروم نیز اجرای رایگان داریم.
وی در پایان با بیان اینکه در هفته ملی کودک برخی از تولیدات در مدارس، مراکز درمان و مراکز خیریه اجرا می شود، درباره آثاری که برای اجرا در مدارس در دست تولید هستند، بیان کرد: ما هر سال حدود ۱۰ تا ۱۵ کار تولید یا بازتولید میکنیم یعنی این طور نیست کاری که ۳ سال پیش تولید شده دیگر در مدارس اجرا نشوند. در پروژه «کتاب، تئاتر مدرسه» بیش از ۸۰ عنوان اثر داریم و بیش از ۱۵ اثر آماده اجرا داریم و کارگردان های خوبی در این پروژه با ما همکاری داشته اند. این تولیدات فقط منوط به تهران نیست و در شهرستان ها نیز تولید داریم.
