به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نمایش «ستاره‌ها را دنبال کن» که سال گذشته در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شده است درباره دختری کوچک است که برای رساندن پیغامی به پدرش در میدان جنگ، سفری را آغاز می‌کند. در میانه‌ی راه با «چالیک» پسری هم‌سن و سال خودش آشنا می‌شود و هر دو در این راه با هم همراه می‌شوند.

فیلم‌تئاتر «ستاره‌ها را دنبال کن» که در زمانه جنگ و جنگ‌افروزی به ستایش صلح، دوستی و مهربانی می‌پردازد، در هفته ملی کودک از پایگاه اینترنتی تیوال به صورت برخط (آنلاین) و رایگان اکران می‌شود.

