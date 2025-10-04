۲۴۰۰ دقیقه محتوای آموزشی رایگان در پروژه کلاس شوق انگیز

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه «کلاس شوق‌انگیز» با هدف تحقق رهنمودهای کلان نظام تعلیم و تربیت مبنی بر ایجاد تحول بنیادین در مدارس، توانمندسازی معلمان، نوآوری در روش‌های تدریس و بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین، طراحی و اجرا شد.

وحید گلستان، مجری این طرح، درباره جزئیات آن گفت: پروژه «کلاس شوق‌انگیز» با تولید بیش از ۲۴۰۰ دقیقه محتوای آموزشی چندرسانه‌ای در سه محور اصلی «محیط یادگیری مثبت»، «روش‌های تدریس موفق» و «کاربرد فناوری در آموزش»، الگویی نوین برای ارتقای حرفه‌ای معلمان ارائه می‌دهد.

وی افزود: این بسته با ترکیب نوآوری‌های پداگوژیک و فناوری‌های آموزشی، امکان تحول در فرآیند یاددهی ـ یادگیری و تحقق مدرسه‌ای الهام‌بخش در نظام آموزشی ایران را فراهم کرده است.

گلستان در توضیح روند طراحی، تولید و اجرای بسته اظهار داشت: فرایند اجرای پروژه شامل «طراحی و تصویب طرح»، «فراخوان عمومی»، «پیش‌تولید و اصلاح محتوایی»، «تولید رسانه‌ای و نوآوری‌ها»، «پایش و زمان‌بندی» و «ارائه به معلمان منتخب» بوده است. این روند از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ آغاز و در پانزدهم مردادماه ۱۴۰۴ به پایان رسیده است.

وی درخصوص مرحله پیش‌تولید گفت: پس از انتخاب لوکیشن اجرای بسته، دکور سه‌بعدی طراحی و نهایی شد. سپس با انتخاب اساتید از فهرست پیشنهادی معاونت‌های ستادی وزارت آموزش و پرورش، بازطراحی ساختار محتوایی با رویکرد «روایت‌پژوهی به جای تدریس مستقیم» صورت گرفت.

مجری طرح درباره بخش رسانه‌ای و نوآوری‌های بسته توضیح داد: در فاز تولید رسانه‌ای، علاوه بر آماده‌سازی فیلم‌های آموزشی برای معلمان، از فناوری‌های نوین مانند فیلم VR360 در تدریس گردش علمی، تصویربرداری از کلاس‌ها، تولید محتوای استودیویی، روایت‌پژوهی و سناریوهای کلاسی استفاده شد. در این بخش، «مفاهیم پایه» در خردادماه و «روش‌های تدریس» در تیرماه ۱۴۰۴ تکمیل شدند. همچنین نسخه‌های چکیده و مشروح تدریس استادان، به همراه آیتم‌های تولیدی همچون نقشه مفهومی، موشن‌گرافی، اینفوگرافی و کلیپ‌های موضوعی آماده گردید.

گلستان در ادامه افزود: در مرحله پایانی، دوره‌های توانمندسازی برای معلمان منتخب برگزار شد که شامل آموزش سه بسته کلیدی «محیط یادگیری مثبت»، «آموزش معکوس» و «هوش مصنوعی در آموزش» بود. این دوره‌ها در مشهد مقدس با حضور جمعی از معلمان منتخب سراسر کشور اجرا گردید.

وی درباره نحوه دسترسی به محتوای بسته آموزشی «کلاس شوق‌انگیز» گفت: دوره آموزشی این بسته در سه محور اصلی است که محور اول آن کاربرد فناوری در آموزش با عناوین «هوش مصنوعی در آموزش»، «غنی‌سازی محیط یادگیری»، «آموزش معکوس» و «فیلم مستند روایت‌پژوهی» است‌

گلستان افزود: محور دوم این دوره روش‌های تدریس موفق است که با عناوین «فیلم مستند روایت‌پژوهی»، «روش تدریس بازی فکری»، «روش تدریس مبتنی بر پروژه»، «بازی و یادگیری»، «روش تدریس ایفای نقش»، «روش تدریس بحث گروهی»، «روش تدریس گردش علمی» و «روش تدریس حل مسئله» ارائه می‌شود.

وی محور سوم این دوره آموزشی را محیط یادگیری مثبت دانست و گفت: این محور هم با عناوین «فیلم مستند روایت‌پژوهی»، «حمایت پداگوژیک»، «اصول و مفاهیم محیط یادگیری مثبت»، «ارزشیابی»، «طراحی آموزشی»، «پژوهش آموزشی» و «رشد شخصی» آماده شده است.

مجری طرح کلاس شوق انگیز خاطر نشان کرد: هم‌اکنون امکان مشاهده و دانلود رایگان این دوره از طریق شبکه آموزشی تربیتی رشد به نشانی https://www.roshd.ir/shoghangiz برای تمامی علاقه‌مندان فراهم است.