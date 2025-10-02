رئیس پارلمان ترکیه: تشکیل کشور مستقل فلسطین، کلید صلح در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، تأکید کرد که ایجاد یک کشور فلسطینی با حاکمیت کامل در مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷، دروازه صلح در خاورمیانه به شمار می‌رود.

کورتولموش که در مراسم افتتاح یک مدرسه وابسته به «مؤسسه معارف ترکیه» در مجارستان و در حضور همتای مجاری خود لاسلو کوویر سخن می‌گفت، اظهار کرد: از وظایف انسانی و برادری ماست که تا پایان از حقوق ملت فلسطین و حق تشکیل کشور مستقل فلسطین دفاع کنیم.

وی افزود: ترکیه در تمامی محافل بین‌المللی به نمایندگی از ملت فلسطین سخن خواهد گفت و این مسیر را ادامه خواهد داد. کورتولموش با اشاره به حملات مداوم رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین، خواستار توقف فوری تجاوز وحشیانه و نسل‌کشی در غزه شد که تاکنون جان نزدیک به ۷۰ هزار فلسطینی را گرفته است.

او در پایان خاطر نشان کرد: تنها یک صلح عادلانه که به ملت فلسطین امکان بازپس‌گیری سرزمین‌هایشان را بدهد، می‌تواند گام اصلی و اساسی در مسیر صلح خاورمیانه و جهان باشد.