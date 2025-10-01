به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری سهراب، میترا ابراهیمی هنرمند طراح و نقاش درباره نمایشگاه «پیروان پوسیدگی» گفت: این مجموعه را من در فاصله سال های ۱۴۰۱ به این سو متاثر از شرایط اجتماعی خلق کردهام. در این مجموعه فیگور انسان را با المانهای طبیعی که زنده نیستند و هیچ گونه باروری و رشدی ندارند، ترکیب کردهام و به بیانی استعارهای رسیدهام.
به گفته این نقاش، این مجموعه شامل ۲۳ اثر با تکنیک ترکیب مواد روی مقوا در ابعاد مختلف است.
فاروغ مظلومی در رابطه با آثار میترا ابراهیمی نوشت: «میترا ابراهیمی نقاش رابطه است؛ رابطه انسان با اشیا یا اشیا با همدیگر. او حتی به روابط انتزاعی انسان با شعر و اسطوره و افسانه توجه دارد.»
ابراهیمی در بخشی از بیانیه نمایشگاهش نوشته است؛ «سنگ ها خاک می شوند، فسیل ها دوباره نفس می کشند، استخوان ها گل می دهند و در گردونه خاک دوباره و دوباره تکرار می شوند. اما در ذهنم، در آمیختگی آنها با انسان، تصویر اندیشه های سختی شدند که نه بارور می شوند، نه میمیرند، میمانند، ساکن.»
میترا ابراهیمی در سال ۱۳۳۱ در تهران متولد شد. او در سال ۱۳۵۷ فوق لیسانس خود را در رشته چاپهای دستی (لیتوگرافی و اچینگ) از Goldsmiths College دانشگاه لندن دریافت کرد. ابراهیمی تاکنون آثارش را در نمایشگاه های انفرادی و گروهی متعددی در ایران و خارج از کشور به نمایش گذاشته است.
نمایشگاه انفرادی نقاشیهای میترا ابراهیمی از ۱۱ تا ۲۲ مهر در گالری سهراب میزبان علاقه مندان خواهد بود.
گالری سهراب یکشنبهها تعطیل است و سایر روزها میتوان از ساعت ۱۱ تا ۲۰ از آن بازدید کرد. نگارخانه سهراب در خیابان سمیه، بین مفتح و رامسر، شماره ۱۴۲ واقع شده است.
