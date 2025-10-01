به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی اهم پروژه های قابل افتتاح سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی آنها امروز ۹ مهرماه با حضور نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران، ناصری‌سرای، مدیرکل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت خدمات شهری، پوریافر شهردار منطقه ۵ تهران، عباس نژاد مدیر دفتر مرکزی حراست معاونت خدمات شهری، صفی‌خانی معاون سازمان بازرسی شهرداری تهران در حوزه خدمات شهری و محیط زیست و دیگر مدیران شهری برگزار شد.

داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، در، گفت: با برنامه ریزی های لازم، پروژه های مهم این سازمان باید در موعد مقرر و طبق زمانبندی تعیین شده افتتاح و به بهره برداری برسند.

نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران نیز در این جلسه به ارائه توضیحاتی در خصوص اهم پروژه های این سازمان، وضعیت فضای سبز شهر تهران و چگونگی نگهداشت و کاشت گونه های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی شهر تهران پرداخت.

در این جلسه در خصوص اهم پروژه های قابل افتتاح سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در سال ۱۴۰۴ همچون افتتاح فاز دوم احیاء و ساماندهی روددره فرحزاد، بهره‌برداری از فاز یک چهارباغ، افتتاح فاز اول قطب گردشگری بام ری و دیگر پروژه های این سازمان بحث و تبادل نظر شد.

همچنین گودرزی پس از استماع گزارشات پروژه ها بر موضوعاتی چون پیشرفت فیزیکی و وضعیت تملکات و معارضین فاز دوم احیاء و ساماندهی رود دره فرحزاد، تصمیم گیری برای احداث تصفیه خانه در این پروژه، چگونگی نگهداشت این بخش از پروژه پس از آماده سازی، احداث پارکینگ، محوطه سازی، طراحی فضای سبز در بوستان چهار باغ و دیگر پروژه های این سازمان تاکید کرد و در ادامه نقطه نظرات و دستورات لازم را صادر کرد.

گفتنی است؛ در جریان این نشست مصوبات قبلی این جلسه قرائت و در خصوص موارد و موضوعات مطرح شده در این جلسه تصمیم گیری شد.