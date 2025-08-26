به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به اقدامات شهرداری در رابطه با احیا و ساماندهی رود دره فرحزاد اظهار کرد: پروژه ساماندهی رود دره فرحزاد با مساحتی بالغ بر ۱۵۷ هکتار در سه فاز طراحی و اجرا شده است.

وی در رابطه با فاز نخست این طرح افزود: فاز نخست این پروژه به مساحت ۵۴ هکتار در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران درباره سایر فازهای این پروژه گفت: فاز دوم رود دره فرحزاد ۵۳ هکتار و فاز سوم نیز ۵۰ هکتار وسعت دارد.

مختاری در ادامه تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، فاز دوم این پروژه در اواخر شهریور امسال افتتاح خواهد شد و فاز سوم نیز در اسفندماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.