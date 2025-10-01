  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰

دفاع وقیحانه نماینده آمریکا در سازمان ملل از وتو کردن آتش‌بس در غزه

نماینده آمریکا در سازمان ملل ضمن توجیه حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه مدعی شد که اسرائیل بارها آتش‌بس را پذیرفته و حماس هم باید آن را بپذیرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی تحولات خاورمیانه با محوریت نوار غزه و فلسطین مدعی شد: ما قطعنامه آتش‌بس در غزه را وتو کردیم زیرا حماس را محکوم نکرده و به اسرائیل اجازه و حق دفاع از خود را نداده بود.

نماینده آمریکا بار دیگر و با هدف توجیه حمایت خود از جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و با نادیده گرفتن نقض مکرر قوانین و آتش‌بس‌ها از سوی تل آویو ادعا کرد: حماس مسئول شروع و ادامه جنگ در غزه است و اسرائیل بارها شرایط آتش بس را پذیرفته است.

وی همچنین با اشاره به طرح رئیس جمهور آمریکا درباره نوار غزه که به گفته حماس و سایر گروه های فلسطینی با هدف حمایت از رژیم صهیونیستی و محروم کردن ملت فلسطین از حقوق مشروع خود ارائه شده، گفت: حماس باید طرح رئیس جمهور ترامپ را بپذیرد چرا که این طرح به غزه اجازه می‌دهد آینده‌ای صلح‌آمیز و مرفه را بدون حماس آغاز کند.

