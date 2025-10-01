به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مراسم تکریم و معارفه مشاور مدیرعامل و مدیرکل حراست این سازمان که با حضور جمعی از مدیران نهادها و دستگاه‌های مربوطه و اعضای شورای معاونین سازمان برگزار شد، گفت: از این جهت که حدود ۴۸ میلیون نفر در قالب ۵۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و حدود ۵ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر از این سازمان حقوق دریافت می‌کنند، تامین اجتماعی سازمان بسیار مهم و تاثیرگذاری است. درمان و انواع تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت نیز از دیگر خدمات این سازمان است.

سالاری همچنین افزود: مجموعه دستگاه‌های امنیتی کشور در دوره‌های مختلف در انعکاس مسائل به سازمان تأمین‌اجتماعی نقشی بسیار پررنگ داشته و در این دوره نیز از این مهم بهره‌مند خواهیم شد.

وی در ادامه از زحمات آقای قانع در دوره حضور در حراست سازمان تأمین‌اجتماعی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم همچنان در سازمان از تجربیات وی استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در ادامه برای محمدی‌فر در سمت مدیرکل حراست تأمین‌اجتماعی آرزوی توفیق کرد و حسن وی را جوانی، انگیزه مناسب، تخصص و تحصیلات عالیه دانست.

وی همچنین مسئولیت حراست سازمان تأمین‌اجتماعی را بسیار مهم و سنگین دانست و گفت: تعهدات و هزینه‌های بسیار سنگین سازمان دلیلی بر اهمیت فعالیت همه حوزه‌ها از جمله واحد حراست در این سازمان است.

سالاری، تسهیل و تسریع در حوزه فناوری، تحول دیجیتال و دسترسی به سامانه‌ها و انتقال دیتا در کنار امنیت اطلاعات و شبکه را از اولویت‌های سازمان برشمرد.

وی اضافه کرد: بهره‌مندی از نظرات شرکای اجتماعی و توجه به آرای نمایندگان گروه‌ها و اقشار مختلف ذینفعان و استمرار تعامل با آنان را در دستور کار داریم.

در پایان این مراسم، ضمن تکریم و تقدیر از مرتضی قانع، حکم محمدهادی محمدی فر به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیرکل حراست سازمان تأمین‌اجتماعی از سوی مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان به وی اعطا شد.