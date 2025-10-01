  1. جامعه
حسینی: بیش از ۹۰ درصد مراکز فعال سازمان بهزیستی را مردم اداره می‌کنند

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر جایگاه مردم و تشکل‌های مردمی در اجرای برنامه‌های اجتماعی گفت: بیش از ۹۰ درصد مراکز فعال سازمان بهزیستی را مردم اداره می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، در نشست هم‌اندیشی موسسات مردم نهاد حوزه بهزیستی با حضور احمد میدری» وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: این نشست فرخنده و فاخر، فرصتی برای یادگیری و تبادل تجربه است. مردم و تشکل‌های مردمی باید جدی گرفته شوند و به فعالیت‌های آن‌ها به عنوان شرکای راهبردی نگریسته شود، نه صرفاً برای دریافت بودجه یا کمک مالی.

حسینی تاکید کرد: ما بیش از آنکه در موقعیت‌های دولتی باشیم، در موقعیت غیردولتی فعالیت داشتیم و این افتخاری برای ماست. اعتقاد به ظرفیت‌های مردم و مشارکت آن‌ها، باعث افزایش اثربخشی برنامه‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه «سازمان بهزیستی کشور بیش از ۲۳ هزار مرکز دارد»، افزود: از این تعداد حدود ۲۱ هزار مرکز در دست مردم است و این مراکز در بسیاری موارد بهره‌وری بالاتری نسبت به مدیریت دولتی دارند. بر اساس دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرفیت‌های موسسات مردم‌نهاد بهره‌مند می‌شویم و نشست مستمر با تشکل‌ها برگزار می‌شود تا مشکلات و پیشنهادهای آن‌ها بررسی و پیگیری شود.

حسینی با اشاره به پیشرفت‌های سازمان بهزیستی در زمینه شفافیت و خدمات اجتماعی گفت: در سال‌های اخیر، سازمان بهزیستی به عنوان سازمان برتر کشور در حوزه مجوزها و خدمات اجتماعی شناخته شده است و موفقیت‌های بین‌المللی نیز داشته است؛ به‌عنوان مثال، غربالگری ۱۸ میلیون ناشنوا و نجات ۵۰ هزار نفر از ناشنوایی و کمک به ۵۵۰ هزار فرد نابینا، نمونه‌هایی از اثرگذاری این سازمان است.

وی با بیان اینکه نگاه جامعه و مردم‌محور به ارائه خدمات اجتماعی، اثربخشی اقدامات سازمان را افزایش داده است، افزود: هر نشستی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تجربه‌ای آموزنده و فرصت بزرگی برای توسعه مشارکت مردمی است و امیدواریم این مسیر با راهنمایی‌های وی و تلاش مستمر ادامه یابد.

سمن ها و موسسات مردمی به عنوان شرکای راهبردی دولت دیده شوند

محمدرضا واعظ مهدوی مدیرعامل انجمن خیریه هاسب و فعال در حوزه فقرزدایی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست تاکید کرد: سمن‌ها و موسسات مردمی باید به عنوان شرکای راهبردی دولت دیده شوند و ظرفیت‌های آنان برای ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری در کشور به کار گرفته شود.

وی بر ضرورت توجه ویژه به مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان و ایجاد فرصت‌های اشتغال و مهارت‌آموزی پایدار در این استان‌ها تأکید کرد.

واعظ مهدوی با تقدیر از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برگزاری این نشست با تسهیل وی ممکن شد؛ میدری با تجربه فعالیت پیشین در حوزه خیریه، مسائل موجود در حوزه رفاه اجتماعی و اشتغال را به خوبی می‌شناسند و بسیاری از مطالب مفید از تجربیات او آموخته شد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مسائل مطرح‌شده فعالان اجتماعی نیازمند توجه ویژه نظام تصمیم‌گیری کشور است و این نشست‌ها باید مستمر برگزار شود تا ظرفیت‌ها و تجربیات موسسات خیریه به صورت هدفمند به کار گرفته شود.

وی بر اهمیت نقش موسسات خیریه در تصمیم‌گیری‌های دولتی تأکید کرد و گفت: دولت نباید این موسسات را تنها برای تأمین منابع مالی ببیند، بلکه باید آن‌ها را به عنوان شرکای راهبردی و مشاوران توانمند در سیاستگذاری تلقی کند. ظرفیت‌های بالای این مجموعه‌ها، به ویژه در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، می‌تواند در پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی تأثیرگذار باشد، مشروط بر اینکه امکان نظارت و مشارکت فعال آن‌ها فراهم شود.

واعظ مهدوی همچنین نابرابری را بزرگ‌ترین چالش کشور دانست و با ارائه آمارها اظهار کرد: درآمد خانوارهای روستایی در سیستان و بلوچستان کمتر از نصف میانگین کشوری است و نسبت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در این استان نیز کمتر از نصف میانگین کشوری است. این موضوع ضرورت توجه وزارت رفاه به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم را برجسته می‌کند.

وی به پروژه‌های اشتغال‌زایی در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: ظرفیت شیلات، مهارت‌آموزی فنی و حرفه‌ای و ایجاد دوره‌های کارورزی و استاد-شاگردی در صنایع می‌تواند نیروی کار منطقه را توانمند و اشتغال‌پذیر کند. همچنین با توسعه زنجیره ارزش صنایع کوچک و متوسط در حوزه مواد غذایی، پوشاک و پلاستیک، سهم محرومان از فرصت‌های اقتصادی قابل افزایش است.

