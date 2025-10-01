دعموش: رشادت رزمندگان حزب الله دشمن را در جنگ ۶۶ روزه ناکام گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، علی دعموش رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان گفت: جنگ دشمن صهیونیستی به مدت ۶۶ روز با هدف نابودی مقاومت و نابودی آن انجام شد اما رشادت و سلحشوری رزمندگان ما دشمن را در رسیدن به هدفش ناکام گذاشت.

وی افزود: دشمن در طول جنگ تلاش کرد که در جنوب رخنه کرده و بر آن مسلط شود اما مقابله جانانه رزمندگان ما مانع از آن شد. در روزهای آخر جنگ دشمن ناتوان شد و در معرض جنگ فرسایشی قرار گرفت و مجبور به تن دادن به آتش بس شد.

دعموش تاکید کرد: با وجود فقدان اندوهبار برخی از فرماندهان و قربانیان بزرگ خانواده‌ها، ما امروز در مسیر طبیعی خود قرار داریم و کارها با روندی منظم و شتاب قابل‌قبول دنبال می‌شود. ما از صحبت درباره توانایی‌ها و ظرفیت‌های مقاومت در رسانه‌ها خودداری می‌کنیم تا همچنان برای دشمن مبهم بماند اما توان مقاومت بازیابی شده و ما در حال افزایش قدرت و آمادگی خود برای مقابله با چالش‌ها هستیم.

دعموش گفت: ما مواضع قاطع و محکمی درباره عدم تحویل سلاح خود اعلام کردیم و هر طرفی با ما مقابله کند ما وارد نبرد کربلائی با او خواهیم شد. مواضع تأثیر مهمی در برهم زدن محاسبات دشمنان داشته و تا حدی شتاب تهاجمی آن را متوقف کرده است، هرچند امروز فشارها با نظارت آمریکا همچنان ادامه دارد و تهدید به جنگ نیز مطرح است و عوامل داخلی نیز با آنها همسویی می کنند.

دعموش افزود: وحدت ملی برای حزب‌الله یک اصل است و رابطه و هماهنگی با جریان امل قوی است و در همه امور همکاری و تفاهم وجود دارد که این خود عامل اضافی تقویت لبنان است.

او ضمن تاکید بر آمادگی برای اهمه احتمالات، هشدار داد: تلاش‌های آمریکایی صهیونیستی برای قرار دادن ارتش در نقش شریک در جنگ علیه مقاومت وجود دارد؛ حمایت فزاینده آمریکا از ارتش این هدف را دنبال می‌کند که ارتش به‌جای آنکه شریک مقاومت در مقابل تجاوز باشد، ابزاری برای خلع سلاح مقاومت و اقدامات علیه آن شود. اهتمام این روزهای آمریکا به ارتش لبنان برای مقابله با دشمن اسرائیلی نیست بلکه در راستای خواست آمریکا و اسرائیل یعنی خلع سلاح مقاومت است.