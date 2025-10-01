به گزارش خبرگزاری مهر، نمازجمعه این هفته تهران، یازدهم مهر ماه به امامت آیت الله سید احمد خاتمی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

درب‌های دانشگاه از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران محترم باز و شروع برنامه‌ها از ساعت ۱۱ خواهد بود.

در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، به مناسبت اولین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت سید حسن نصرالله، کتاب «ضاحیه» نوشته علیرضا سکاکی معرفی می‌گردد.

این کتاب که دفتر نشر معارف منتشر نموده است، اثری داستانی در قالب یک مستند-داستان است که واقعیت و تخیل را در هم آمیخته و با الهام از رویدادهای امنیتی و اطلاعاتی منطقه، به‌ویژه لبنان و محور مقاومت، داستانی چندلایه را روایت می‌کند که در آن شخصیت‌های ایرانی، لبنانی و اسرائیلی درگیر یک بازی پیچیده اطلاعاتی می‌شوند.

نگارنده با بهره‌گیری از ساختار روایی چندصدایی، روایت را میان شخصیت‌های مختلف جابه‌جا می‌کند و از زاویه دیدهای گوناگون به ماجراها می‌پردازد. بخش‌هایی از کتاب به‌صورت مستند و با ارجاع به وقایع واقعی نوشته شده‌اند و بخش‌هایی دیگر با تخیل نویسنده شکل گرفته‌اند.

«ضاحیه» در کنار ماجراهای اطلاعاتی و امنیتی به دغدغه‌های انسانی، وفاداری، خیانت و انتخاب‌های دشوار نیز در بستر داستان پرداخته است.

کتاب «ضاحیه» با ۳۰ درصد تخفیف در غرفه کتاب آدینه واقع در چهارراه مسجد دانشگاه تهران، جنب شهدای گمنام در معرض انتخاب علاقمندان می‌باشد.

مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در محوطه مسجد دانشگاه هر هفته در بخش‌های مختلف قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز می‌باشند.

به مناسبت هفته دفاع مقدس بیش از هزار بسیجی جوان و نوجوان در قالب حلقه‌های صالحین در محل برگزاری نماز حضور خواهند داشت.

مجموعه‌هایی که این هفته در محل میزهای خدمت در محل میزهای خدمت در جوار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند:

• امور مالیاتی استان تهران

• شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان تهران

• اتاق اصناف تهران

• بانک اقتصاد نوین

• بیمه آسیا

• کمیته امداد امام خمینی (ره)

• فرمانداری تهران

• مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

• شهرداری تهران

در بخش فعالیت‌های فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، معاونت اجتماعی شهرداری، غرفه‌های عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز در چهارراه مسجد در جوار شهدای گمنام مستقر و به نمازگزاران محترم ارائه خدمت می‌نمایند.