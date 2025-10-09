خاتمی: شهیدان مقاومت نقشه خاورمیانه آمریکایی را نقش بر آب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت رهبران جبهه مقاومت که در مسجد امام حسن عسگری(ع) قزوین برگزار شد با اشاره به نقش تعیین‌کننده شهدای مقاومت در تحولات منطقه‌ای، اظهار داشت: شهیدانی چون سردار سلیمانی، ابومهدی المهندس و سید حسن نصرالله با ایستادگی در برابر توطئه خاورمیانه جدید، نقشه آمریکایی‌ها را برهم زدند و مسیر عزت امت اسلامی را تثبیت کردند.

وی افزود: امروز هر طرحی که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تضعیف محور مقاومت طراحی کرده‌اند، با خون شهیدان و بیداری ملت‌ها ناکام مانده است. ایران اسلامی به فضل الهی و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، به کانون مقاومت در جهان تبدیل شده است.

مقاومت، امید ملت‌های مظلوم منطقه

عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دشمنی‌های دیرینه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: دشمنان دهه‌هاست با ابزارهای سیاسی، نظامی و رسانه‌ای در پی خاموش کردن نور مقاومت هستند، اما این نظام به فضل الهی پابرجاست. همان‌طور که امام راحل فرمودند، «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».

وی با اشاره به اهمیت حفظ باورهای دینی در پایداری فرهنگ مقاومت گفت: اگر جامعه از باورهای الهی فاصله بگیرد، زمینه نفوذ دشمن فراهم می‌شود. قرآن کریم در سوره احزاب هشدار داده که منافقان با تردیدافکنی در ایمان مردم، به دنبال تضعیف جبهه مؤمنان هستند.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمنان، این حربه را ادامه توطئه‌های استکبار جهانی دانست و گفت: ملت ایران نشان داده که در برابر سختی‌ها عقب‌نشینی نمی‌کند. رهبر معظم انقلاب بیش از ده سال است که شعار سال را بر پایه اقتصاد و تولید ملی نام‌گذاری می‌کنند تا مسئولان بدانند مبارزه اقتصادی نیز جبهه‌ای از جهاد مقاومت است.

وی خطاب به مسئولان تأکید کرد: مدیریت جهادی، صداقت و احساس مسئولیت، پایه‌های خدمت صادقانه در نظام اسلامی است. همه باید در عمل نشان دهند که به فکر مردم هستند.

آیت‌الله خاتمی عنصر امید را از ارکان مقاومت دانست و گفت: انقلاب اسلامی با تکیه بر امید، ایمان و رهبری الهی به پیروزی رسید. اگر امروز دشمنان از توطئه‌های بزرگ خود به نتیجه نرسیده‌اند، به‌خاطر وجود همین سه عنصر است. ملت ایران رهبر عارفی چون امام خامنه‌ای دارد که نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرده است.

هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی و تفرقه‌افکنی

وی با انتقاد از برخی جریان‌های رسانه‌ای که به دنبال تضعیف ایمان و ارزش‌های دینی هستند، گفت: دشمن از حربه فرهنگی بهره می‌گیرد تا باورها را سست کند. مردم باید هوشیار باشند و اجازه ندهند شبهات و تبلیغات دروغین، ایمان جوانان را تضعیف کند.

آیت‌الله خاتمی همچنین با اشاره به تلاش برخی برای عادی‌سازی بی‌حجابی و تفرقه‌افکنی در جامعه، تصریح کرد: رضاخان نتوانست، محمدرضا پهلوی نتوانست و شما هم نخواهید توانست. ملت ایران در برابر فشارها ایستاده و این مسیر را تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داد.

در پایان، عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر حفظ وحدت و همدلی ملی گفت: امروز مهم‌ترین مسئله کشور، حفظ اتحاد مردم است. همان‌طور که در دفاع مقدس و مقاومت ۱۲ روزه، وحدت عامل پیروزی بود، اکنون نیز رمز عبور از مشکلات، اتحاد و تبعیت از ولایت است.